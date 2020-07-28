В Україні трапився землетрус: де зафіксували поштовхи

На Івано-Франківщині 27 липня трапився землетрус із силою поштовхів у 2,5 бала за шкалою Ріхтера.

Його зафіксував Головний центр спеціального контролю в районі села Монастирчани, що за 34 кілометри від Франківська. Про це йдеться на сайті Центру.

Зазначається, що джерело землетрусу перебувало на глибині 11 км і не несло жодної загрози.

Землетрус у районі села Монастирчани на Івано-Франківщині (gcsk.gov.ua)

"За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче від межі чутливості людей", – наголосили фахівці.

Магнітуда землетрусу становила 2,5 за шкалою Ріхтера (gcsk.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус у Чернівецькій області, зокрема в районі села Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км.