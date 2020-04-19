В Україні трапилися два землетруси за день: де було неспокійно

У Закарпатській області 19 квітня зафіксували одразу два землетруси – їх джерела знаходились у районі міста Ужгород.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю. Як зазначається, джерела перебували на глибині 5 км. Поштовхи могли відчути деякі люди.

Перший землетрус трапився о 08:45, його магнітуда склала 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Другий о 10:25. Він був слабкішим – 1,5 бали.

Про наслідки та постраждалих не повідомлялося.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині у прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. В результаті загинуло дев'ять і постраждало 37 осіб.