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19 квітня • оновлено в 22:12
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В Україні трапилися два землетруси за день: де було неспокійно

9.4т
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У Закарпатській області 19 квітня зафіксували одразу два землетруси – їх джерела знаходились у районі міста Ужгород.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю. Як зазначається, джерела перебували на глибині 5 км. Поштовхи могли відчути деякі люди.

Перший землетрус трапився о 08:45, його магнітуда склала 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Другий о 10:25. Він був слабкішим – 1,5 бали.

В Україні трапилися два землетруси за день: де було неспокійно

Про наслідки та постраждалих не повідомлялося.

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині у прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. В результаті загинуло дев'ять і постраждало 37 осіб.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Ужгород
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