В Україні тисячі школярів опинилися на самоізоляції через COVID-19.

Після перших двох тижнів навчання в Україні вже близько п'яти тисяч учнів опинилися на самоізоляції.

Йдеться про 145 шкільних класів. Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ці класи пішли на ізоляцію, тому що серед хворих є або учні, або вчителі", – зазначив міністр.

За його словами, щоб статистика не росла, необхідно дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо безпеки навчального процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок 10 вересня в Україні офіційно підтверджені 145 612 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 582 – виявлені за минулу добу.

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