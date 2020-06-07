В Україні тисячі медиків захворіли на COVID-19: озвучено зведення

Тимур Григоренко Суспільство 14:56, 7.06.2020 Оновлено: 15:39, 7.06.2020

В Україні коронавірусом (COVID-19) заразилися 5050 медиків і 1932 дитини. За час пандемії одужали 2836 медпрацівників і 876 дітей.

39 медиків померли від ускладнень COVID-19, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

"За минулу добу (6 червня. – Ред.) захворіли 485 осіб, з них 29 дітей та 34 медпрацівники. Було госпіталізовано 109 осіб, зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужали 242 особи. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 26 999 осіб", – повідомив під час брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

COVID-19 в Україні

Всього на амбулаторному лікуванні за весь час перебували 1616 дітей і 4088 медпрацівників, госпіталізації потребували 316 дітей і 962 медики. З них до апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 29 медиків і одна дитина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження COVID-19: Київ, Львівська та Чернівецька області.

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