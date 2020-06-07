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7 червня • оновлено в 15:57
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В Україні тисячі медиків захворіли на COVID-19: озвучено зведення

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В Україні коронавірусом (COVID-19) заразилися 5050 медиків і 1932 дитини. За час пандемії одужали 2836 медпрацівників і 876 дітей.

39 медиків померли від ускладнень COVID-19, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

"За минулу добу (6 червня. – Ред.) захворіли 485 осіб, з них 29 дітей та 34 медпрацівники. Було госпіталізовано 109 осіб, зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужали 242 особи. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 26 999 осіб", – повідомив під час брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Всього на амбулаторному лікуванні за весь час перебували 1616 дітей і 4088 медпрацівників, госпіталізації потребували 316 дітей і 962 медики. З них до апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 29 медиків і одна дитина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження COVID-19: Київ, Львівська та Чернівецька області.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 999.

    Вилікувалися:12 054. Померли: 788.

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