В Україні виявили рекордні понад 14,5 тис. хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 20 листопада

В Україні на ранок п'ятниці, 20 листопада, підтверджено 598 085 випадків коронавірусу. З них рекордні 14 575 було виявлено за попередню добу.

Вірус забрав життя вже 10 598 українців (+229) водночас 274 324 пацієнти (+7845) змогли одужати. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов, оновив дані також сайт РНБО.

За словами глави МОЗ, минулої доби захворіли ще 549 дітей та 613 медпрацівників. А найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ – 1391, Дніпропетровській області – 1174, Київській – 1080, Хмельницькій – 805 і Сумській – 748.

В Україні за добу коронавірус підтвердили у 14 575 осіб Facebook Максима Степанова

Загалом коронавірусуну хворобу виявлено:

м. Київ – 56 594 випадки;

Вінницька область – 14 857 випадків;

Волинська область – 20 651 випадок;

Дніпропетровська область – 26 202 випадки;

Донецька область – 19 223 випадки;

Житомирська область – 25 111 випадків;

Закарпатська область – 20 827 випадків;

Запорізька область – 22 225 випадків;

Івано-Франківська область – 30 684 випадки;

Київська область – 28 427 випадків;

Кіровоградська область – 4052 випадки;

Луганська область – 5 474 випадки;

Львівська область – 39 916 випадків;

Миколаївська область – 14 181 випадок;

Одеська область – 36 053 випадки;

Полтавська область – 17 403 випадки;

Рівненська область – 27 054 випадки;

Сумська область – 20 872 випадки;

Тернопільська область – 24 843 випадки;

Харківська область – 50 252 випадки;

Херсонська область – 8155 випадків;

Хмельницька область – 25 290 випадків;

Черкаська область – 16 437 випадків;

Чернівецька область – 30 143 випадки;

Чернігівська область – 13 159 випадків.

Як відомо, в статистиці від МОЗ і тієї, яку надає сайт РНБО, відсутні дані щодо захворюваності на COVID-19 серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого півострова Крим.

Степанов додав, що минулої доби до лікарень потрапили ще 1728 осіб із коронавірусною інфекцією. Крім цього, в лабораторіях було здійснено 70 752 тестування на виявлення вірусу – 45 957 методом ПЛР і 24 795 методом ІФА.

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