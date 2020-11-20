В Україні виявили рекордні понад 14,5 тис. хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 20 листопада
У столиці й ще двох областях зафіксували по більш ніж тисячі інфікованих
Минулої доби, зокрема, захворіли 549 дітей і 613 медпрацівників
До лікарень госпіталізовано ще 1728 пацієнтів із коронавірусом
В Україні на ранок п'ятниці, 20 листопада, підтверджено 598 085 випадків коронавірусу. З них рекордні 14 575 було виявлено за попередню добу.
Вірус забрав життя вже 10 598 українців (+229) водночас 274 324 пацієнти (+7845) змогли одужати. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов, оновив дані також сайт РНБО.
За словами глави МОЗ, минулої доби захворіли ще 549 дітей та 613 медпрацівників. А найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ – 1391, Дніпропетровській області – 1174, Київській – 1080, Хмельницькій – 805 і Сумській – 748.
Загалом коронавірусуну хворобу виявлено:
м. Київ – 56 594 випадки;
Вінницька область – 14 857 випадків;
Волинська область – 20 651 випадок;
Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
Донецька область – 19 223 випадки;
Житомирська область – 25 111 випадків;
Закарпатська область – 20 827 випадків;
Запорізька область – 22 225 випадків;
Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
Київська область – 28 427 випадків;
Кіровоградська область – 4052 випадки;
Луганська область – 5 474 випадки;
Львівська область – 39 916 випадків;
Миколаївська область – 14 181 випадок;
Одеська область – 36 053 випадки;
Полтавська область – 17 403 випадки;
Рівненська область – 27 054 випадки;
Сумська область – 20 872 випадки;
Тернопільська область – 24 843 випадки;
Харківська область – 50 252 випадки;
Херсонська область – 8155 випадків;
Хмельницька область – 25 290 випадків;
Черкаська область – 16 437 випадків;
Чернівецька область – 30 143 випадки;
Чернігівська область – 13 159 випадків.
Як відомо, в статистиці від МОЗ і тієї, яку надає сайт РНБО, відсутні дані щодо захворюваності на COVID-19 серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого півострова Крим.
Степанов додав, що минулої доби до лікарень потрапили ще 1728 осіб із коронавірусною інфекцією. Крім цього, в лабораторіях було здійснено 70 752 тестування на виявлення вірусу – 45 957 методом ПЛР і 24 795 методом ІФА.
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Водночас у одній із українських районних лікарень чоловік помер, віддавши свій кисень хворому на COVID-19 сину. Такий діагноз був у них обох і кисень кожному давали тільки по 15 хвилин на день, розповіла волонтерка Дана Ярова.
Пізніше вона уточнила, що трагічний випадок трапився у 3-й міській лікарні Білої Церкви на Київщині. За її словами, в Україні хворих на коронавірус, які не можуть жити без кисню, виписують зі стаціонарів із рекомендацією шукати його самостійно.
Глава МОЗ Максим Степанов спростував таку інформацію, зазначивши, що її не підтвердив головлікар вказаної медустанови.
Натомість заявив, що Україна декількома траншами отримає майбутню вакцину проти COVID-19 від фонду COVAX, перший – до 1 млн 200 тис. доз.
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