В Україні тимчасово зупиняли видачу водійських прав: що відомо

В Україні 6 серпня через збій в електронній системі тимчасово зупиняли видачу та обмін водійських прав.

Усунути несправності вдалося приблизно за годину, повідомили на сторінці МВС України в Facebook.

"Національна автоматизована інформаційна система працювала з перебоями, тому надання низки послуг сервісних центрів було неможливо", – уточнили в міністерстві.

Зокрема, українці не могли отримати права на водіння транспорту, обміняти або замінити посвідчення та свідоцтва про допуск авто для перевезення небезпечних вантажів.

Водійські права в Україні ВолиньPost

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Україні вирішили змінити правила щодо порядку видачі посвідчень водія та навчання в автошколах. Зокрема, запропонували ввести відеофіксацію іспитів.

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