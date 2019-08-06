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В Україні тимчасово зупиняли видачу водійських прав: що відомо

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В Україні 6 серпня через збій в електронній системі тимчасово зупиняли видачу та обмін водійських прав.

Усунути несправності вдалося приблизно за годину, повідомили на сторінці МВС України в Facebook.

"Національна автоматизована інформаційна система працювала з перебоями, тому надання низки послуг сервісних центрів було неможливо", – уточнили в міністерстві.

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Зокрема, українці не могли отримати права на водіння транспорту, обміняти або замінити посвідчення та свідоцтва про допуск авто для перевезення небезпечних вантажів.

Водійські права в Україні

Водійські права в Україні

ВолиньPost

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Україні вирішили змінити правила щодо порядку видачі посвідчень водія та навчання в автошколах. Зокрема, запропонували ввести відеофіксацію іспитів.

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Місце
Україна
Тег
водійські права
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