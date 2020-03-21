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21 березня • оновлено в 19:04
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В Україні терміново взялися за випуск апаратів ШВЛ: з чого почали

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В Україні в екстреному порядку можуть налагодити власне виробництво апаратів штучної вентиляції легенів, які необхідні для лікування коронавірусу COVID-19.

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Зокрема, в концерні "Укроборонпром" відновили відповідну документацію та креслення і мають намір передати їх приватним українським компаніям, які можуть швидко налагодити виробництво приладів, сказано на сайті концерну.

Як пояснив ситуацію на підприємстві заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм, за минулі 10 років завод не отримував жодного державного замовлення на свою продукцію.

В Україні терміново взялися за випуск апаратів ШВЛ

В Україні терміново взялися за випуск апаратів ШВЛ

"Останні переговори про це були під час епідемії свинячого грипу (H1N1) в 2008 році. На виробництво апаратів штучної вентиляції завод взяв кредит, але обіцяне Кабінетом міністрів замовлення на тисячу апаратів так і не отримав. Кредитне навантаження, фінансова криза і відсутність нових замовлень привели до повної зупинки заводу "Буревісник" протягом останніх 10 років", – зазначив він.

Нагадаємо, що апарати штучної вентиляції легенів дуже потрібні при лікуванні хворих, які заразилися коронавірусом. Зараз в Україні дефіцит на такі апарати.

Нагадаємо, раніше MedOboz з'ясував, чи є привід для занепокоєння з цього приводу і які апарати використовуються для реанімації та підтримки життєдіяльності пацієнтів з важкими ускладненнями COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Благодійний Фонд Порошенка" профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легенів

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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