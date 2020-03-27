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27 березня • оновлено в 15:23
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В Україні такі ж самі: Іспанія повернула Китаю браковані тести на коронавірус

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В Іспанії заявили про повернення китайському виробникові великої партії швидких тестів на діагностування коронавірусу, оскільки вони виявилися ненадійними.

Як пояснив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла, мова йде про тести компанії-виробника під назвою Shengzhen Bioeasy Biotechnology, передає видання El Pais.

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Таке рішення було ухвалене через те, що іспанські мікробіологи повідомили, що перші 9000 тестів з партії мають чутливість тільки 30%, а потрібно як мінімум 80%. Крім того, в чотирьох мадридських лікарнях виявили, що тести дали негативні результати у пацієнтів, які були підтвердженими хворими з коронавірусом.

В Україні такі ж самі: Іспанія повернула Китаю браковані тести на коронавірус

Разом із тим, посольство Китаю в Іспанії опублікувало заяву, в якому зазначило, що Shengzhen Bioeasy Biotechnology не має ліцензії на продаж своєї продукції, і що компанія не входить в "список класифікованих постачальників", який Китай надав Іспанії.

У свою чергу, в Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявили, що замінять деякі набори для тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня, літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусу. Там виявилося 250 тисяч експрес-тестів і 521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
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Livesey David
Livesey David
Минуточку, только вчера тут писали о МОЩНОМ прорыве укерских учёных, которые сделали свои супер-экстро-квази-архи чувствительные тесты и где же они?
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