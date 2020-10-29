В Україні суттєво похолодає: синоптикиня дала прогноз погоди на найближчі дні

Погода в Україні в п’яницю, 30 жовтня, відзначиться туманами й ще відчутнішим похолоданням. Також у багатьох областях очікуються дощі, а в Карпатах – сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, від цього дня температура знизиться спершу в західних регіонах, а вихідними похолодання пошириться далі.

Так, у п’ятницю на заході стовпчики термометрів покажуть +9… +13, у більшості інших областей – до +11… +15, на півдні та південному сході +15… +18 градусів.

Дощі 30 жовтня пройдуть місцями в західних областях, на Луганщині, у Вінницькій та Одеській областях, дійдуть до Черкащини, Житомирщини та Київщини. У Карпатах можливий мокрий сніг. А в решті регіонів буде без суттєвих опадів.

"Беруться активно до роботи тумани, від ранку до середини дня вони все неохочіше розсіюються, прикрашають осінні краєвиди, але наганяють пізньоосінній смуток, псують нерви водіям, погіршуючи видимість до 300-500 метрів", – попередила синоптикиня.

За її словами, у Києві п'ятниця буде вологою, з туманами та періодичним дощем, температура повітря ще триматиметься на рівні +12. А ось вихідними у столиці похолодає до +7… +10 градусів і пройде дощ. У неділю вдень можливі несуттєві опади.

"Поки є жовті й руді листочки на деревах, червоні виноград і клен, зелена, блискуча від туманів, трава – не так і сумно, є чим милуватися. Жовтня лишилася жменька, дуже тепло йому дякуємо", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) заявили, що точність прогнозів погоди у світі значно знизилася, оскільки під час пандемії коронавірусу в небо піднімаються набагато менше літаків.