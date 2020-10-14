Антициклон – над Приазов'ям, циклон – над Італією. Завтра.

Україна значною частиною належатиме впливу антициклону, тобто, переважатиме суха повітряна маса.

Дощі у четвер ймовірні в західних областях, хіба найближчої ночі трохи опадів припаде на Харківщину, Луганщину та Дніпро з районами, але зовсім небагато.

Вітер ще південного, південно-західного напрямків, помірний, на Заході – рвучкий.

Осінь ще сипле ліворуч й праворуч комфортними градусами, щоб ми хоча б трохи мали елегантний вигляд у світлому одязі та темних окулярах – це, якщо без маски))

Очікується протягом дня +15+20 градусів, на Заході +13+18 градусів, у південній частині та на Сході України +19+23 градуси.

Вночі та вранці – тумани!

У Києві середина осені порадує класичною інстаграмною картинкою – без дощу, вранці серпанок чи туман, максимально впродовж дня до +16+17 градусів.

Нагадую, що в суботу-неділю суттєво похолодає, лише на Сході та Півдні ще затримається тепліша погода.

Буцайте листя на тротуарах, за можливості йдіть пішки, одягніть на себе яскраві кольори, бо скоро підуть чорні куртки, чорні баламбони та сіро-коричневі сезонні потужні кросівки. І так аж до квітня.

Сьогодні – велике свято, Покрови, і особлива сьогодні вдячність тим, кому не все одно, хто тут житиме після них, якою мовою говоритиме, яких пісень співатиме і в яких квітучих садках дітей колихатиме.

Вічна подяка усім, хто колись захищав і захищає нашу любу Україну від зайд, хто не дочекався і хто дочекається, хто вірив і вірить.

І нам усім, особливо сьогодні, усвідомлення, завдяки кому ми – такі цікаві, розумні, безпечні, ситі, теплі й унікальні.

Герої – не на плакатах, герої – ті, хто вірять і роблять.

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