В Україні створять всесвітній російськомовний канал: у Кремлі відповіли на заяву ОП Зеленського

В Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, метою каналу буде боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території РФ. "У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу", – поділився Тимошенко.

В Україні створять всесвітній російськомовний канал Дзеркало тижня

При цьому, в команді президента Володимира Зеленського планують зробити цей канал державним. "Але ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на використання їхнього класного контенту", – зазначив Тимошенко.

Кирило Тимошенко Цензор.НЕТ

У Кремлі тут же відреагували на ініціативу команди Зеленського. Так, створення каналу прокоментував перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, пише RT.

"Наполегливі спроби зіштовхнути Росію і Україну не приведуть ні до яких результатів. Російськомовний телеканал буде існувати, але це не означає, що люди, які будуть його дивитися, не зможуть розібрати, хто ворог України, а хто друг. Україна і без цього вистачає проблем, які потрібно вирішувати напередодні зими", – висловився він.

На думку Джабарова, росіяни, які, за заявою Тимошенка, стануть цільовою аудиторією телеканалу, будуть критично ставитися до інформації, яка транслюється подібним ЗМІ.

"Якщо це буде пропаганда проти Росії, звичайно, це буде сприйнято негативно", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді Зеленського вирішили розробити онлайн-громадянство, яке дозволить будь-якій людині відкрити бізнес в Україні, навіть жодного разу не відвідуючи країну.

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