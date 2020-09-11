В Україні створять тест, який з одного зразка визначить грип або COVID-19

В Україні вчені створять тест-систему, яка зможе з одного зразка визначати, на що хвора людина – коронавірус, грип або парагрип.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я вже подало замовлення на ці тести.

"Ми тісно співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології, і ми з ними сиділи за круглим столом і дійшли до того рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу, величезна кількість. Водночас нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID- 19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", – розповів Ляшко.

За його словами, українські вчені пообіцяли створити тест-систему, яка зможе визначати 5-6 видів вірусів.

"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати, або це грип, парагрип або коронавірусна хвороба", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, противірусний препарат "Триазавірин" російського виробництва виявився ефективним у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Такого висновку дійшли китайські вчені.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!