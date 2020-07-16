В Україні створять нові райони: як виглядатиме карта
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування затвердив проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів в Україні.
Як зазначається в документі, опублікованому на сайті парламенту, загальна кількість районів у країні має скласти 129, тоді як зараз – 490 (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
Запропонований поділ на райони:
Вінницька область (тисяч населення)
Вінницький район – 657,6
Гайсинський – 243,3
Жмеринський – 165,8
Могилів-Подільський – 146,9
Тульчинський – 157,2
Хмільницький – 188,3
Волинська область
Володимир-Волинський – 174,7
Камінь-Каширський – 132,4
Ковельський – 271
Луцький – 457,3
Дніпропетровська область
Дніпровський – 1179,3
Кам'янський – 439
Криворізький – 772,3
Нікопольський – 262,6
Новомосковський – 171,7
Павлоградський – 163,3
Синельниківський – 204,2
Донецька область
Бахмутський – 201,2
Волноваський – 146
Горлівський – 690,6
Донецький – 1503,4
Кальміуський – 122,6
Краматорський – 568
Маріупольський – 521,1
Покровський – 413
Житомирська область
Бердичівський – 163,6
Житомирський – 622,8
Коростенський – 262,1
Новоград-Волинський – 171,7
Закарпатська область
Берегівський – 209,2
Мукачівський – 254,6
Рахівський – 82,8
Тячівський – 185,3
Ужгородський – 255,8
Хустський – 269,1
Запорізька область
Бердянський – 183,9
Василівський – 188,7
Запорізький – 874,2
Мелітопольський – 286,6
Пологівський – 172,5
Івано-Франківська область
Верховинський – 30,5
Івано-Франківський – 560,1
Калуський – 286,5
Коломийський – 279,8
Косівський – 85,7
Надвірнянський – 130,6
Київська область
Білоцерківський – 443,4
Бориспільський – 203,7
Броварський – 240,7
Бучанський – 311,7
Вишгородський – 130,1
Обухівський – 216,6
Фастівський – 221,9
Кіровоградська область
Голованівський – 124,9
Кропивницький – 448,1
Новоукраїнський – 142,7
Олександрійський – 229,8
Луганська область
Алчевський – 442,8
Довжанський – 207,7
Луганський – 535,2
Ровеньківський – 296,8
Сватівський – 80,9
Сєвєродонецький – 375,8
Старобільський – 129,2
Щастинський – 81,2
Львівська область
Дрогобицький – 239
Золочівський – 163,3
Львівський – 1150,4
Самбірський – 227,7
Стрийський – 327,7
Червоноградський – 233
Яворівський – 180,9
Миколаївська область
Баштанський – 140,5
Вознесенський – 182,5
Миколаївський – 656,3
Первомайський – 151,8
Одеська область
Березівський – 109,4
Білгород-Дністровський – 201,4
Болградський – 154,5
Ізмаїльський – 206,2
Одеський – 1375,9
Подільський – 229,9
Роздільнянський – 104,2
Полтавська область
Кременчуцький – 399,4
Лубенський – 194,4
Миргородський – 206,2
Полтавський – 600,5
Рівненська область
Вараський – 139
Дубенський – 170,4
Рівненський – 634,9
Сарненський – 213
Сумська область
Конотопський – 204,2
Охтирський – 125,6
Роменський – 113,7
Сумський – 449,4
Шосткинський – 188,5
Тернопільська область
Кременецький – 144,7
Тернопільський – 566,9
Чортківський – 334,3
Харківська область
Богодухівський – 128,4
Ізюмський – 181,6
Красноградський – 108,9
Куп'янський – 137,2
Лозівський – 154,6
Харківський – 1762,8
Чугуївський – 202,2
Херсонська область
Бериславський – 99,1
Генічеський – 122,4
Каховський – 224,7
Скадовський – 127
Херсонський – 464,4
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський – 291,1
Хмельницький – 687
Шепетівський – 286,5
Черкаська область
Звенигородський – 204
Золотоніський – 142,3
Уманський – 257,5
Черкаський – 602,6
Чернівецька область
Вижницький – 91
Дністровський – 157,8
Чернівецький – 655,6
Чернігівська область
Корюківський – 91,7
Ніжинський – 228,7
Новгород-Сіверський – 66,4
Прилуцький – 158,2
Чернігівський – 460,9
Автономна Республіка Крим
Бахчисарайський – 130,4
Білогірський – 122,7
Джанкойський – 117,9
Євпаторійський – 260,5
Керченський – 212,9
Курманський – 134
Перекопський – 122,8
Сімферопольський – 519,4
Феодосійський – 227,6
Ялтинський – 192,8
Читайте в матеріалі OBOZREVATEL про те, як на українців вплине новий устрій країни й до чого це призведе.