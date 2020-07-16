В Україні створять нові райони: як виглядатиме карта

Суспільство 10:58, 16.07.2020 Оновлено: 11:33, 16.07.2020

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування затвердив проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів в Україні.

Як зазначається в документі, опублікованому на сайті парламенту, загальна кількість районів у країні має скласти 129, тоді як зараз – 490 (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Запропонований поділ на райони:

Вінницька область (тисяч населення)

  • Вінницький район – 657,6

  • Гайсинський – 243,3

  • Жмеринський – 165,8

  • Могилів-Подільський – 146,9

  • Тульчинський – 157,2

  • Хмільницький – 188,3

Вінницька область

Волинська область

  • Володимир-Волинський – 174,7

  • Камінь-Каширський – 132,4

  • Ковельський – 271

  • Луцький – 457,3

Волинська область

Дніпропетровська область

  • Дніпровський – 1179,3

  • Кам'янський – 439

  • Криворізький – 772,3

  • Нікопольський – 262,6

  • Новомосковський – 171,7

  • Павлоградський – 163,3

  • Синельниківський – 204,2

Дніпропетровська область

Донецька область

  • Бахмутський – 201,2

  • Волноваський – 146

  • Горлівський – 690,6

  • Донецький – 1503,4

  • Кальміуський – 122,6

  • Краматорський – 568

  • Маріупольський – 521,1

  • Покровський – 413

Донецька область

Житомирська область

  • Бердичівський – 163,6

  • Житомирський – 622,8

  • Коростенський – 262,1

  • Новоград-Волинський – 171,7

Житомирська область

Закарпатська область

  • Берегівський – 209,2

  • Мукачівський – 254,6

  • Рахівський – 82,8

  • Тячівський – 185,3

  • Ужгородський – 255,8

  • Хустський – 269,1

Закарпатська область

Запорізька область

  • Бердянський – 183,9

  • Василівський – 188,7

  • Запорізький – 874,2

  • Мелітопольський – 286,6

  • Пологівський – 172,5

Запорізька область

Івано-Франківська область

  • Верховинський – 30,5

  • Івано-Франківський – 560,1

  • Калуський – 286,5

  • Коломийський – 279,8

  • Косівський – 85,7

  • Надвірнянський – 130,6

Івано-Франківська область

Київська область

  • Білоцерківський – 443,4

  • Бориспільський – 203,7

  • Броварський – 240,7

  • Бучанський – 311,7

  • Вишгородський – 130,1

  • Обухівський – 216,6

  • Фастівський – 221,9

Київська область

Кіровоградська область

  • Голованівський – 124,9

  • Кропивницький – 448,1

  • Новоукраїнський – 142,7

  • Олександрійський – 229,8

Кіровоградська область

Луганська область

  • Алчевський – 442,8

  • Довжанський – 207,7

  • Луганський – 535,2

  • Ровеньківський – 296,8

  • Сватівський – 80,9

  • Сєвєродонецький – 375,8

  • Старобільський – 129,2

  • Щастинський – 81,2

Луганська область

Львівська область

  • Дрогобицький – 239

  • Золочівський – 163,3

  • Львівський – 1150,4

  • Самбірський – 227,7

  • Стрийський – 327,7

  • Червоноградський – 233

  • Яворівський – 180,9

Львівська область

Миколаївська область

  • Баштанський – 140,5

  • Вознесенський – 182,5

  • Миколаївський – 656,3

  • Первомайський – 151,8

Миколаївська область

Одеська область

  • Березівський – 109,4

  • Білгород-Дністровський – 201,4

  • Болградський – 154,5

  • Ізмаїльський – 206,2

  • Одеський – 1375,9

  • Подільський – 229,9

  • Роздільнянський – 104,2

Одеська область

Полтавська область

  • Кременчуцький – 399,4

  • Лубенський – 194,4

  • Миргородський – 206,2

  • Полтавський – 600,5

Полтавська область

Рівненська область

  • Вараський – 139

  • Дубенський – 170,4

  • Рівненський – 634,9

  • Сарненський – 213

Рівненська область

Сумська область

  • Конотопський – 204,2

  • Охтирський – 125,6

  • Роменський – 113,7

  • Сумський – 449,4

  • Шосткинський – 188,5

Сумська область

Тернопільська область

  • Кременецький – 144,7

  • Тернопільський – 566,9

  • Чортківський – 334,3

Тернопільська область

Харківська область

  • Богодухівський – 128,4

  • Ізюмський – 181,6

  • Красноградський – 108,9

  • Куп'янський – 137,2

  • Лозівський – 154,6

  • Харківський – 1762,8

  • Чугуївський – 202,2

Харківська область

Херсонська область

  • Бериславський – 99,1

  • Генічеський – 122,4

  • Каховський – 224,7

  • Скадовський – 127

  • Херсонський – 464,4

Херсонська область

Хмельницька область

  • Кам'янець-Подільський – 291,1

  • Хмельницький – 687

  • Шепетівський – 286,5

Хмельницька область

Черкаська область

  • Звенигородський – 204

  • Золотоніський – 142,3

  • Уманський – 257,5

  • Черкаський – 602,6

Черкаська область

Чернівецька область

  • Вижницький – 91

  • Дністровський – 157,8

  • Чернівецький – 655,6

Чернівецька область

Чернігівська область

  • Корюківський – 91,7

  • Ніжинський – 228,7

  • Новгород-Сіверський – 66,4

  • Прилуцький – 158,2

  • Чернігівський – 460,9

Чернігівська область

Автономна Республіка Крим

  • Бахчисарайський – 130,4

  • Білогірський – 122,7

  • Джанкойський – 117,9

  • Євпаторійський – 260,5

  • Керченський – 212,9

  • Курманський – 134

  • Перекопський – 122,8

  • Сімферопольський – 519,4

  • Феодосійський – 227,6

  • Ялтинський – 192,8

Автономна Республіка Крим

Читайте в матеріалі OBOZREVATEL про те, як на українців вплине новий устрій країни й до чого це призведе.

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