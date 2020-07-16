В Україні створять нові райони: як виглядатиме карта

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування затвердив проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів в Україні.

Як зазначається в документі, опублікованому на сайті парламенту, загальна кількість районів у країні має скласти 129, тоді як зараз – 490 (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Запропонований поділ на райони:

Вінницька область (тисяч населення)

Вінницький район – 657,6

Гайсинський – 243,3

Жмеринський – 165,8

Могилів-Подільський – 146,9

Тульчинський – 157,2

Хмільницький – 188,3

Вінницька область

Волинська область

Володимир-Волинський – 174,7

Камінь-Каширський – 132,4

Ковельський – 271

Луцький – 457,3

Волинська область

Дніпропетровська область

Дніпровський – 1179,3

Кам'янський – 439

Криворізький – 772,3

Нікопольський – 262,6

Новомосковський – 171,7

Павлоградський – 163,3

Синельниківський – 204,2

Дніпропетровська область

Донецька область

Бахмутський – 201,2

Волноваський – 146

Горлівський – 690,6

Донецький – 1503,4

Кальміуський – 122,6

Краматорський – 568

Маріупольський – 521,1

Покровський – 413

Донецька область

Житомирська область

Бердичівський – 163,6

Житомирський – 622,8

Коростенський – 262,1

Новоград-Волинський – 171,7

Житомирська область

Закарпатська область

Берегівський – 209,2

Мукачівський – 254,6

Рахівський – 82,8

Тячівський – 185,3

Ужгородський – 255,8

Хустський – 269,1

Закарпатська область

Запорізька область

Бердянський – 183,9

Василівський – 188,7

Запорізький – 874,2

Мелітопольський – 286,6

Пологівський – 172,5

Запорізька область

Івано-Франківська область

Верховинський – 30,5

Івано-Франківський – 560,1

Калуський – 286,5

Коломийський – 279,8

Косівський – 85,7

Надвірнянський – 130,6

Івано-Франківська область

Київська область

Білоцерківський – 443,4

Бориспільський – 203,7

Броварський – 240,7

Бучанський – 311,7

Вишгородський – 130,1

Обухівський – 216,6

Фастівський – 221,9

Київська область

Кіровоградська область

Голованівський – 124,9

Кропивницький – 448,1

Новоукраїнський – 142,7

Олександрійський – 229,8

Кіровоградська область

Луганська область

Алчевський – 442,8

Довжанський – 207,7

Луганський – 535,2

Ровеньківський – 296,8

Сватівський – 80,9

Сєвєродонецький – 375,8

Старобільський – 129,2

Щастинський – 81,2

Луганська область

Львівська область

Дрогобицький – 239

Золочівський – 163,3

Львівський – 1150,4

Самбірський – 227,7

Стрийський – 327,7

Червоноградський – 233

Яворівський – 180,9

Львівська область

Миколаївська область

Баштанський – 140,5

Вознесенський – 182,5

Миколаївський – 656,3

Первомайський – 151,8

Миколаївська область

Одеська область

Березівський – 109,4

Білгород-Дністровський – 201,4

Болградський – 154,5

Ізмаїльський – 206,2

Одеський – 1375,9

Подільський – 229,9

Роздільнянський – 104,2

Одеська область

Полтавська область

Кременчуцький – 399,4

Лубенський – 194,4

Миргородський – 206,2

Полтавський – 600,5

Полтавська область

Рівненська область

Вараський – 139

Дубенський – 170,4

Рівненський – 634,9

Сарненський – 213

Рівненська область

Сумська область

Конотопський – 204,2

Охтирський – 125,6

Роменський – 113,7

Сумський – 449,4

Шосткинський – 188,5

Сумська область

Тернопільська область

Кременецький – 144,7

Тернопільський – 566,9

Чортківський – 334,3

Тернопільська область

Харківська область

Богодухівський – 128,4

Ізюмський – 181,6

Красноградський – 108,9

Куп'янський – 137,2

Лозівський – 154,6

Харківський – 1762,8

Чугуївський – 202,2

Харківська область

Херсонська область

Бериславський – 99,1

Генічеський – 122,4

Каховський – 224,7

Скадовський – 127

Херсонський – 464,4

Херсонська область

Хмельницька область

Кам'янець-Подільський – 291,1

Хмельницький – 687

Шепетівський – 286,5

Хмельницька область

Черкаська область

Звенигородський – 204

Золотоніський – 142,3

Уманський – 257,5

Черкаський – 602,6

Черкаська область

Чернівецька область

Вижницький – 91

Дністровський – 157,8

Чернівецький – 655,6

Чернівецька область

Чернігівська область

Корюківський – 91,7

Ніжинський – 228,7

Новгород-Сіверський – 66,4

Прилуцький – 158,2

Чернігівський – 460,9

Чернігівська область

Автономна Республіка Крим

Бахчисарайський – 130,4

Білогірський – 122,7

Джанкойський – 117,9

Євпаторійський – 260,5

Керченський – 212,9

Курманський – 134

Перекопський – 122,8

Сімферопольський – 519,4

Феодосійський – 227,6

Ялтинський – 192,8

Автономна Республіка Крим

Читайте в матеріалі OBOZREVATEL про те, як на українців вплине новий устрій країни й до чого це призведе.