В Україні створили тести для визначення антитіл до COVID-19

Українським вченим і медикам, п'ятим у світі, вдалося розробити власні імуноферментні тест-системи для визначення антитіл до нового типу коронавірусу COVID-19 в організмі людини.

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Розробка передбачає застосування методу імуноферментного аналізу, що означає можливість серологічних лабораторій по всій країні тестувати сироватку і плазму крові. Про це повідомляє УНН.

Зазначається, що оціночні випробування тест-систем Науково-виробничої компанії "Діапроф-Мед" проводить НМУ імені Богомольця під керівництвом докторки медичних наук, професорки Ольги Голубовської.

За словами вітчизняних вчених, отримані результати дозволяють розмістити на ринку першу тест-систему для визначення IgG – антитіл до COVID-19, зокрема, до білка NC, який найменше піддається мутаціям.

У понеділок, 13 квітня, НПК "Діапроф-Мед" вже поінформувала про свою розробку МОЗ, підкресливши, що тест-системи DIA-SARS-CoV-2-NP-IgG відповідають вимогам технічного регламенту (Декларація про відповідність № COV-2020-04).

Варто підкреслити, що наявний в Україні лабораторний парк для проведення імуноферментного аналізу дозволяє щодня проводити понад 1 млн подібних досліджень: час реакції становить 2,5 години, кількість одноразового визначення – 96. А виробничі потужності НПК "Діапроф-Мед" дозволяють забезпечити проведення 250 тис. тестів на день.

Вчені підкреслюють, що новий діагностичний інструмент дасть можливість ретроспективно виявляти людей, які вже перехворіли на коронавірус, виділяти антитіла в плазмі їхньої крові та використовувати її для лікування важкохворих пацієнтів.

До всього іншого, також тест-системи дадуть можливість вивчати популяційний імунітет до COVID-19 і надалі проводити оцінку ефективності розроблюваних вакцин проти коронавірусу.

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