В Україні створили платні камери в СІЗО: як будуть працювати

Кабінет міністрів України схвалив експериментальний проєкт із створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні в середу, 22 квітня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Постановою пропонується ввести в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, взятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування", – цитують міністра Дениса Малюську.

В Україні створили платні камери в СІЗО

Гроші від таких платних послуг будуть направлятися в спеціальний фонд, з якого будуть фінансувати поточні і капітальні ремонти в СІЗО.

Експеримент триватиме до 31 грудня 2021 року, після чого буде буде ухвалено рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська розповів про чутки, що більш зручні камери дають ув'язненим за хабарі. Він же має намір добитися, щоб ці гроші офіційно потрапляли в спецфонд для оплати ремонту в інших камерах.