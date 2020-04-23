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23 квітня • оновлено в 08:59
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В Україні створили платні камери в СІЗО: як будуть працювати

1.6т
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Кабінет міністрів України схвалив експериментальний проєкт із створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні в середу, 22 квітня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Постановою пропонується ввести в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, взятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування", – цитують міністра Дениса Малюську.

В Україні створили платні камери в СІЗО

В Україні створили платні камери в СІЗО

Гроші від таких платних послуг будуть направлятися в спеціальний фонд, з якого будуть фінансувати поточні і капітальні ремонти в СІЗО.

Експеримент триватиме до 31 грудня 2021 року, після чого буде буде ухвалено рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська розповів про чутки, що більш зручні камери дають ув'язненим за хабарі. Він же має намір добитися, щоб ці гроші офіційно потрапляли в спецфонд для оплати ремонту в інших камерах.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
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Петров Сергей
Петров Сергей
Хорошая новость для Пятра Ляксеича)
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А еще создайте при каждой тюрьме штат работников секс-услуг. Ну чтобы заключенные ни в чем себе не отказывали. Вот тогда то экономика Украины рванется ввысь)
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2
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Julius Evola
Julius Evola
И снова проходил мимо, так атошников можно привлекать. Они привыкшие к посторонним предметам в своем кишечнике))
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2
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Andria Viktor
Andria Viktor
Создают курортные зоны,наверно будет очередь,только селить по блату
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