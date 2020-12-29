В Україні створили піхотну гвинтівку "Нічний хижак". Відео випробувань

В Україні на заводі "Маяк" (входить до держконцерну "Укроборонпром") розробили новий зразок піхотної гвинтівки "Нічний хижак" під штатний боєприпас 14,5х114.

Про це поінформували в Facebook підприємства. У повідомленні зазначили, що більшість світових аналогів такої зброї забезпечуються спеціально виготовленими патронами, що позначається на їхній вартості (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Крім того, для зменшення віддачі зазвичай застосовують дуловий гальмо – компенсатор, з якого під час постріла вилітає величезний стовп полум'я, піднімається багато пилу, а звук чути за кілька кілометрів. Це дозволяє противнику легко виявити позицію стрілка.

"Під час спілкування з безпосередніми учасниками бойових дій, була виявлена гостра потреба в зброї, що буа б здатна вражати легкоброньовану техніку, дзоти і інші цілі на відстані більш ніж 2000 метрів і не мала б демаскирующих чинників – полум'я, звуку, пилу", – сказано в повідомленні.

За цими критеріями і був розроблений "Нічний хижак". Випробування показали, що при пострілі полум'я відсутнє навіть вночі, звуковий тиск складає не більше 80 дБ на відстані 10 м, пил не здіймається. На відкритій місцевості на відстані в 700 м звуку пострілу не чути.

За рахунок особливостей конструкції зменшений імпульс віддачі. На практиці було перевірено, що після 30 пострілів підряд, у стрільця не було больових відчуттів і відсутні синці на плечі.

Елементи конструкції були виготовлені на звичайних універсальних токарних і фрезерних верстатах без спеціального оснащення і звичайними інструментами, що забезпечує низьку собівартість вироби.

Тактико-технічні характеристики піхотної гармати на основі ствола КПВТ:

Вага – 32,96 кг.

Вага без глушника – 22,29 кг.

Довжина без глушника, зі складеним прикладом – 1,7 м.

Довжина з глушником, з розкладеним прикладом – 2,47 м.

Калібр – 14,5 мм.

Боєприпас, – 14,5х114, штатний.

Тип живлення – однозарядна.

Максимальна прицільна дальність – 4000 м.

"З огляду на те, що дана розробка почала втілюватися на прохання наших воїнів, які брали участь в бойових діях проти російської армії, було ухвалене рішення назвати її "піхотна пушка "Нічний хижак", скорочення – ППНХ", – відзначили на підприємстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський завод "Маяк" розробляє нову снайперську гвинтівку високої потужності під назвою "Володар Горизонту" (Horizon's Lord). "Володар Горизонту" розроблений за участю провідних снайперів України.