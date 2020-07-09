Українська протикорабельна крилата ракета "Нептун" може вражати декілька цілей одночасно, це дуже ефективна зброя. Якщо у нас буде декілька дивізіонів, вони значно поширять боєздатність України, зокрема, для захисту нашої берегової лінії, в тому числі і від морських загроз з боку Росії.

Те, що Росія відреагувала на ці ракети – досить показово. Вони вже декілька тижнів під ряд проводять інформаційні операції. Наші групи волонтерів і військовослужбовців нещодавно розкидали над Донецьком і Луганськом листівки із безпілотників. В Росії була істерика. У них відразу вийшло декілька сюжетів, мовляв, неможливо, щоб безпілотники пройшли бар'єр їхніх ППО. Але я особисто був присутній при цьому запуску і на власні очі бачив його ефективність. До того ж маємо фітбек з окупованих територій, що такі листівки там знаходили.

Так от російські ППО не змогли зупинити наші безпілотні апарати. Вони намагаються це робити, перехоплюють сигнали, блокують супутники, але листівки над Донецьком скидаються регулярно. І уявіть собі, що Україна раптом повідомляє, що у нас тут не тільки безпілотники, а тепер у нас є новітні комплекси "Нептун", які ми збираємось закуповувати вже в наступному році. Можете собі тільки уявити, яка істерика панує в російському керівництві! Їхня ППО не може стримати навіть безпілотники, а що вже казати про новітні ракетні комплекси – розробка нашого конструкторського бюро?

Перші випробування "Нептуна" почалися у 2016-му році. Через три роки були чергові випробування, перевірка пускової установки і ракета тоді пролетіла 225 км, по складній траєкторії, з пониженням висот і влучила. Він змозі захистити нашу країну, якщо Росія захоче продовжити свою агресію на морі.