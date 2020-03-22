В Україні студентів-медиків відправлять на боротьбу з коронавірусом

В Україні студентів-медиків і інтернів будуть залучати для боротьби з коронавірусом COVID-19.
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Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, будуть мобілізовані інтерни, які знаходяться на заочному циклі, а також студенти 5-6 курсу медичних вузів.
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Він закликав студентів зв'язатися з відповідальними особами в вузах, які зможуть "вийти і допомогти медикам на місцях виконати свою місію – врятувати життя українців".
Також, за словами Ляшка, МОЗ звернулося до Служби з питань безпеки харчових продуктів і Держінспекції з питань праці, щоб вони делегували в епідбригади, створені на базі лабораторних центрів, фахівців з освітою епедіміологіческого профілю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом в Україні заразилися 47 осіб:
Чернівецька область – 25 хворих;
Київ – 9;
Київська область – 4;
Житомирська – 2;
Дніпропетровська – 2;
Івано-Франківська – 2;
Львівська – 1;
Тернопільська – 1;
Донецька – 1.
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