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22 березня • оновлено в 16:13
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В Україні студентів-медиків відправлять на боротьбу з коронавірусом

2.6т
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В Україні студентів-медиків і інтернів будуть залучати для боротьби з коронавірусом COVID-19.

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Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, будуть мобілізовані інтерни, які знаходяться на заочному циклі, а також студенти 5-6 курсу медичних вузів.

В Україні студентів-медиків відправлять на боротьбу з коронавірусом

Getty Images

Він закликав студентів зв'язатися з відповідальними особами в вузах, які зможуть "вийти і допомогти медикам на місцях виконати свою місію – врятувати життя українців".

Також, за словами Ляшка, МОЗ звернулося до Служби з питань безпеки харчових продуктів і Держінспекції з питань праці, щоб вони делегували в епідбригади, створені на базі лабораторних центрів, фахівців з освітою епедіміологіческого профілю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом в Україні заразилися 47 осіб:

  • Чернівецька область – 25 хворих;

  • Київ – 9;

  • Київська область – 4;

  • Житомирська – 2;

  • Дніпропетровська – 2;

  • Івано-Франківська – 2;

  • Львівська – 1;

  • Тернопільська – 1;

  • Донецька – 1.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі вірус
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Санин Влад
Санин Влад
Правильно пусть учаться и отрабатывают,а если заразиться то ничего это их долг
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Гоша Злой
Гоша Злой
будут бегать от вашей мобилизации как от армии бегали
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