В Україні стрімко зростає кількість заражених коронавірусів — ВООЗ

У ВООЗ вважають статистику зараження коронавіруом в Україні швидкозростаючою

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Як пише в своїй статті DailyMail, поширення коронавірусу у всьому світі сповільнюється і стабілізується після того, як половина світового населення опинилася на карантині. Але в деяких країнах ситуація тільки загострюється.

Графіки, з кількістю щоденних заражених в таких країнах, як США, показують, як різке збільшення захворювань COVID-19 протягом березня почало стабілізуватися

Графік зростання захворюваності коронавірусом DailyMail

Відзначається, що в таких епіцентрах зростання, як Італія та Іспанія, чисельність заражених стала зменшуватися через місяць після того, як були введені загальнонаціональні заходи локалізації.

Однак директор ВООЗ Ханс Клюге говорить, що були "оптимістичні ознаки" того, що коронавірус почав відступати в деяких частинах континенту, але їх знищують раптові спалахи в інших місцях.

Він виділив Великобританію поряд з такими країнами, як Білорусь і Росія, як підставу вважати, що Європа все ще "знаходиться в полі зору шторму COVID-19".

"З 10 країн регіону, де зареєстровано найбільшу кількість випадків, в останні тижні відзначалися оптимістичні показники щодо зменшення числа випадків в Іспанії, Італії, Німеччини, Франції та Швейцарії", – сказав Клюге.

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"Але невеликі позитивні сигнали в деяких країнах стримуються постійно зростаючим рівнем заражених в інших країнах, в тому числі у Великобританії, Туреччині, Україні, Білорусі та Росії", – зазначив директор ВООЗ.

Сьогодні Великобританія повідомила про 4 618 нових випадки зараження тп 861 смертях, що трохи вище, ніж вчора, в результаті чого кількість інфікованих в Великобританії перевищила 100 000 осіб. Останні дані – 103 093 випадки і 13 729 випадків смерті.

"Наступні кілька тижнів будуть критичними для Європи. Не робіть помилки – незважаючи на весняну погоду, ми знаходимося в середині шторму", – заявив Клюге.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 квітня коронавірусів в світі захворіли вже понад 2 млн осіб, пандемія забрала 134 тисячі життів.

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