Головна Новини
16 квітня • оновлено в 21:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні стрімко зростає кількість заражених коронавірусів — ВООЗ

3.7т
Читати матеріал російською

У ВООЗ вважають статистику зараження коронавіруом в Україні швидкозростаючою

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише в своїй статті DailyMail, поширення коронавірусу у всьому світі сповільнюється і стабілізується після того, як половина світового населення опинилася на карантині. Але в деяких країнах ситуація тільки загострюється.

Графіки, з кількістю щоденних заражених в таких країнах, як США, показують, як різке збільшення захворювань COVID-19 протягом березня почало стабілізуватися

Графік зростання захворюваності коронавірусом

Графік зростання захворюваності коронавірусом

DailyMail

Відзначається, що в таких епіцентрах зростання, як Італія та Іспанія, чисельність заражених стала зменшуватися через місяць після того, як були введені загальнонаціональні заходи локалізації.

Однак директор ВООЗ Ханс Клюге говорить, що були "оптимістичні ознаки" того, що коронавірус почав відступати в деяких частинах континенту, але їх знищують раптові спалахи в інших місцях.

Він виділив Великобританію поряд з такими країнами, як Білорусь і Росія, як підставу вважати, що Європа все ще "знаходиться в полі зору шторму COVID-19".

"З 10 країн регіону, де зареєстровано найбільшу кількість випадків, в останні тижні відзначалися оптимістичні показники щодо зменшення числа випадків в Іспанії, Італії, Німеччини, Франції та Швейцарії", – сказав Клюге.

коронавірус

коронавірус

pixabay.com

"Але невеликі позитивні сигнали в деяких країнах стримуються постійно зростаючим рівнем заражених в інших країнах, в тому числі у Великобританії, Туреччині, Україні, Білорусі та Росії", – зазначив директор ВООЗ.

Сьогодні Великобританія повідомила про 4 618 нових випадки зараження тп 861 смертях, що трохи вище, ніж вчора, в результаті чого кількість інфікованих в Великобританії перевищила 100 000 осіб. Останні дані – 103 093 випадки і 13 729 випадків смерті.

"Наступні кілька тижнів будуть критичними для Європи. Не робіть помилки – незважаючи на весняну погоду, ми знаходимося в середині шторму", – заявив Клюге.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 квітня коронавірусів в світі захворіли вже понад 2 млн осіб, пандемія забрала 134 тисячі життів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги