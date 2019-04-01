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В Україні стартував військовий призов: кого заберуть до армії

2.1тЧитати матеріал російською

В Україні з 1 квітня стартував весняний призов на строкову військову службу.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів заклику в квітні-червні будуть підлягати 18 тис. 752 громадянина України, з них в ЗСУ – 9 тис. осіб, в Національну гвардію – 5152, в Держприкордонслужбу - 4 тис., до Державної спеціальної служби транспорту – 600 чоловік.

Призивати будуть придатних за станом здоров'я до військової служби українців чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років. Крім того, призову підлягають старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

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Служити українці без вищої освіти будуть 18 місяців, а хлопці зі ступенем спеціаліста або магістра – 12 місяців.

Осінній призов стартує 1 жовтня і триватиме до 31 грудня 2019 року в усіх областях України.

Військовий призов

Військовий призов

Цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як будуть забирати в армію, що потрібно знати і як молодь намагається "відкосити" від служби.

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Україна
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