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1 грудня • оновлено в 22:13
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В Україні стартував пробний перепис населення: як взяти участь

6.6т
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В Україні з 1 грудня Державна служба статистики приступає до проведення пробного перепису населення.

Тестова процедура пройде в Оболонському районі Києва та в Пісковській об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області, повідомляють "Факти". Пробний перепис є підготовчим етапом до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.

Перепис населення України

Перепис населення України

france24.com

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Порахують за сім-картками: в Україні проведуть перепис населення радикально новим методом

Пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення – його метою є лише перевірка програми, переписного інструментарію, визначення методів, оптимальних дат, тривалості проведення перепису. Також буде проведено відпрацювання технології обробки даних і механізмів взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному домогосподарстві запишуть всіх громадян, які за станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включаючи тих, що тимчасово проживають і тимчасово відсутніх.

Опитування буде проводитися в кілька етапів:

  • На першому (1-10 грудня) громадяни зможуть самостійно заповнити відповідну анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в інтернеті (для цього потрібно мати електронний підпис).

  • На другому етапі (14-23 грудня) можна буде відповісти на питання переписувачів, котрий відвідає приміщення, заповнивши анкету (переписний лист) на планшеті.

  • На третьому етапі (14-23 грудня) громадяни можуть самі прийти в переписний відділ або інструкторську ділянку і дати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасового переписного персоналу.

  • 24-26 грудня відбудеться контрольний обхід окремих домогосподарств.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Кабміні допускають проведення перепису населення України з використанням онлайн-інструментів.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Смелое решение! )))На жалость, пробная, то бишь не можливо. Эффект , от натюрлих, будет бомбой!!!!!!
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Перов Василий
Перов Василий
Девочки интересуются...На Лененградке будут выдавать бюлютени???
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Настоящая перепись населения Oкраины пройдёт несколько позже в Московской области и Варшавском воеводстве.
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