В Україні стартував пробний перепис населення: як взяти участь

В Україні з 1 грудня Державна служба статистики приступає до проведення пробного перепису населення.

Тестова процедура пройде в Оболонському районі Києва та в Пісковській об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області, повідомляють "Факти". Пробний перепис є підготовчим етапом до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.

Перепис населення України france24.com

Пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення – його метою є лише перевірка програми, переписного інструментарію, визначення методів, оптимальних дат, тривалості проведення перепису. Також буде проведено відпрацювання технології обробки даних і механізмів взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному домогосподарстві запишуть всіх громадян, які за станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включаючи тих, що тимчасово проживають і тимчасово відсутніх.

Опитування буде проводитися в кілька етапів:

На першому (1-10 грудня) громадяни зможуть самостійно заповнити відповідну анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в інтернеті (для цього потрібно мати електронний підпис).

На другому етапі (14-23 грудня) можна буде відповісти на питання переписувачів, котрий відвідає приміщення, заповнивши анкету (переписний лист) на планшеті.

На третьому етапі (14-23 грудня) громадяни можуть самі прийти в переписний відділ або інструкторську ділянку і дати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасового переписного персоналу.

24-26 грудня відбудеться контрольний обхід окремих домогосподарств.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Кабміні допускають проведення перепису населення України з використанням онлайн-інструментів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!