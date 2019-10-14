В Україні стартував перший Марш захисників: фото і відео

У Дніпрі, в понеділок, 14 жовтня, о 10:00 стартував Марш захисників України, приурочений однойменному святу, а також Дню українського козацтва та Покрові Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє "Информатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що о 10:00 біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації зібралися сотні людей. Серед них – бійці АТО/ООС, волонтери та небайдужі жителі Дніпра.

У Дніпрі стартував Марш захисників Информатор

У Дніпрі стартував Марш захисників Информатор

Марш почався з того, що активісти вшанували пам'ять людей, які пожертвували своїм життям заради рідної країни. Потім учасники акції рушили колоною по проспекту Яворницького.

Хода за планом закінчиться біля найвищого прапора України, який знаходиться поруч з історичним музеєм.

Відзначимо, подібні марші повинні відбутися і в інших містах України.

У Дніпрі стартував Марш захисників Информатор

У Дніпрі стартував Марш захисників Информатор

Раніше до Дня захисника України OBOZREVATEL зібрав добірку найбільш значущих успіхів нашої армії на Донбасі.

Як святкують цей день в Україні, читайте в нашому матеріалі.

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