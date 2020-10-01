В Україні стартував осінній призов: на кого чекають повістки

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
5,6 т.

  • До лав української армії призвуть понад 13 тисяч громадян

  • Кабмін також затвердив обсяг видатків на проведення призову на строкову службу

  • Згідно з ним, сума на одного призовника становитиме більш ніж 4000 грн

Осінній призов-2020 в Україні

В Україні від четверга, 1 жовтня, розпочався осінній призов на строкову службу до армії, який триватиме до кінця грудня 2020 року.

В його рамках до лав Збройних сил, Національної гвардії та прикордонних військ планують призвати понад 13 тисяч осіб. Про це йдеться у відповідному рішенні Кабінету міністрів від 23 вересня (щоб подивитися документ, доскрольте новину до кінця).

Так, загалом відправленню у війська підлягають 13 570 громадян, із них до

  • ЗСУ – 7500 осіб;

  • Нацгвардії – 4970 осіб;

  • Держприкордонслужби – 500 осіб;

  • Держспецтрансслужби – 600 осіб.

Згідно з рішенням Кабміну, найбільшу кількість призовників очікують у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та місті Київ.

Окрім чисельності громадян, які підлягають призову в жовтні-грудні 2020 року, уряд також визначив обсяг видатків для його проведення.

Так, усього на призов витратять 58 312 054,1 гривні. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 297,13 грн, із них:

  • 4204 грн – виплата допомоги призовнику;

  • 93,13 грн – для підготовки та проведення призову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральний штаб Збройних сил запланував скоротити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу.

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