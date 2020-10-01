В Україні стартував осінній призов: на кого чекають повістки
До лав української армії призвуть понад 13 тисяч громадян
Кабмін також затвердив обсяг видатків на проведення призову на строкову службу
Згідно з ним, сума на одного призовника становитиме більш ніж 4000 грн
В Україні від четверга, 1 жовтня, розпочався осінній призов на строкову службу до армії, який триватиме до кінця грудня 2020 року.
В його рамках до лав Збройних сил, Національної гвардії та прикордонних військ планують призвати понад 13 тисяч осіб. Про це йдеться у відповідному рішенні Кабінету міністрів від 23 вересня (щоб подивитися документ, доскрольте новину до кінця).
Так, загалом відправленню у війська підлягають 13 570 громадян, із них до
ЗСУ – 7500 осіб;
Нацгвардії – 4970 осіб;
Держприкордонслужби – 500 осіб;
Держспецтрансслужби – 600 осіб.
Згідно з рішенням Кабміну, найбільшу кількість призовників очікують у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та місті Київ.
Окрім чисельності громадян, які підлягають призову в жовтні-грудні 2020 року, уряд також визначив обсяг видатків для його проведення.
Так, усього на призов витратять 58 312 054,1 гривні. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 297,13 грн, із них:
4204 грн – виплата допомоги призовнику;
93,13 грн – для підготовки та проведення призову.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральний штаб Збройних сил запланував скоротити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу.