В Україні стартував осінній призов-2019: у військкоматах готуються до облав та судів

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні стартує осінній призов в армію, який триватиме до 31 грудня.

Хто підлягає службі в армії в 2019 році? Скільки потрібно відслужити? Хто звільняється від служби? Як на вулицях відловлюють тих, хто ухиляється і яке їм передбачено покарання – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Осінній призов в українську армію пройде з 1 жовтня по 31 грудня.

Призову підлягають юнаки віком від 20 до 27 років.

Термін служби від 12 до 18 місяців, в залежності від наявності вищої освіти.

За ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Є кілька категорій людей, які можуть отримати відстрочку або взагалі звільниться від служби в армії.

Кого призвуть і на який термін

У 2019 призову в армію підлягають визнані придатними до стройової підготовки і ті, що не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, юнаки віком від 20 до 27 років.

При цьому, на службу за контрактом можна поступити вже з 18-річного віку.

Термін служби складає 18 місяців для осіб без вищої освіти, і 12 місяців для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра.

Призовники "Цензор. Нет"

Терміни проведення осінньої призовної компанії на 2019 рік – з 1 жовтня по 31 грудня. Але варто звернути увагу, що період призову може продовжуватися на підставі Указу президента в будь-який момент, без прийняття додаткових законів.

Скільки людей планується призвати

Згідно із заявою заступника начальника штабу командування сухопутних військ ЗСУ Геннадія Долгашова, в жовтні-грудні 2019 року в українську армію призвуть 15 тисяч 200 осіб.

Серед них, до Збройних Сил України – 9000 чоловік;

У Національну гвардію України – 4400 чоловік;

У Державну прикордонну службу – 1000 чоловік;

У Державну спеціальну службу транспорту – 800 осіб.

Долгашов також підкреслив, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань в зоні проведення ООС не залучаються.

Під час служби призовники отримуватимуть щомісячні виплати у розмірі 4406 грн. З них 3842 грн – для виплати допомоги призовнику, ще 564 грн – на підготовку і проведення призову.

Що робити тим, кому прийшла повістка, і кому ні

Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов'язані з'явитися на призовну дільницю в термін, зазначений у повістці. Як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на самостійну явку у військовий комісаріат.

призовники Depo.ua

При цьому у Законі йдеться про те, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. А це означає, що ви повинні самостійно прийти до військкомату для уточнення облікових даних і проходження медогляду.

Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідусі, бабусі) або близького родича дружини. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

Хто може отримати відстрочку, а хто і повне звільнення від служби

Відповідно до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" потрапити під відстрочку можуть:

призовники, у яких є дитина віком до трьох років;

чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину;

особи, у яких є непрацездатні батьки (одинока мати/батько);

студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій;

призовники, які є єдиними годувальниками в сім'ї;

священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі.

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Повне звільнення від служби в армії можуть отримати громадяни України:

визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

ті, що досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу);

які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах;

виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів;

яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу;

засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання;

призовники, чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних.

Що стосується відстрочки або звільнення від служби за станом здоров'я, то в першому випадку рішення приймається виключно районним військкоматом після проведення відповідного медогляду.

Повне звільнення від загальної військової служби мають молоді люди з явними важкими патологіями, наприклад, відсутність кінцівки, сліпота або глухота, розумова відсталість, шизофренія і т.д. У більшості інших випадків мова йде не про списання призовника через непридатність до служби, а про потребу в лікуванні, в зв'язку з чим дається тимчасова відстрочка (на півроку або один рік), а потім проводиться повторна медкомісія.

Яке покарання передбачено для тих, хто ухиляється

За ухилення від строкової служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративне покарання є штраф в розмірі від 85 до 119 грн за перше порушення, а за повторне доведеться заплатити від 170-255 грн.

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років. Слід зазначити, що в більшості випадків покарання за ст. 335 Кримінального кодексу є умовним (але буде судимість).

При цьому, від відповідальності не вдасться піти навіть молодим людям, які мають намір "косити" від армії до досягнення непризовного віку 27 років, заявив в ефірі ObozTV генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов.

"Якщо буде заведено адміністративну або кримінальну справу, то воно не буде закрито до того часу, поки його не знайдуть. В військо брати швидше за все не будуть, але штраф або якісь роботи обов'язково будуть", – пообіцяв він.

в'язниця

Облави і суди

У недавньому матеріалі OBOZREVATEL ми піднімали тему того, що військкомати все частіше подають на тих, хто ухиляється в суди. Якщо ще пару років назад такі справи були поодинокі, то тепер їх десятки. У багатьох випадках суд присуджує молодих людей до 1-2 років умовного терміну. Але є і серйозні вироки.

Так, наприклад, Самарський суд Дніпропетровська засудив 23-річного жителя Дніпра Тараса Х. до двох років обмеження волі за те, що він не з'явився до військкомату за повісткою.

Суд не взяв до уваги пояснення призовника, що 10 квітня 2018 роки він не прийшов до військкомату, бо ще 4-го числа ліг в лікарню. Там йому повідомили, що він не придатний до служби і навіть на наступний день медустанову надало військкомату відповідні документи. Не допомогли Тарасу і свідчення лікаря цієї лікарні – він підтверджував, що у призовника проблеми зі спиною.

Суд "Цензор. Нет"

Тепер Тараса два роки будуть тримати в кримінально-виправній установі відкритого типу, без ізоляції від суспільства.

Два роки обмеження волі з відстрочкою на рік – такий вирок виніс Комінтернівський районний суд Одеської області молодому одеситу, який 14 вересня минулого року не з'явився за повісткою.

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Хлопець навіть написав заяву про відмову служити, але у військкоматі порахували, що ніяких законних причин для цього у нього не було.

Молода людина визнала свою провину, але оскільки у нього на утриманні є маленька дитина, суд дав йому відстрочку в один рік.

Втім, деяким юнакам вдається і оскаржувати подібні рішення.

Також потрібно відзначити, що під час весняної призовної компанії співробітники військкоматів за підтримки поліції влаштували справжнє полювання на молодь. Хлопців призовного віку буквально хапали на зупинках транспорту, чекали біля виходу з метро, на вокзалах, у барів. Тут же звозили до військкоматів, де менш ніж за годину вони проходили медичні комісії, потім їх відправляли на пункти збору. Родичі хлопців про це дізнавалися вже постфактум.

Зі стартом нового осіннього призову, в військкоматах навіть не приховують, що збирати призовників будь-якими доступними їм способами.

Військкомати і поліція чекають призовників біля станцій метро Facebook Дмитра Кучера

"На зупинках, вулицях, в громадських місцях – ми маємо право всюди вручати повістки і відправляти в армію. У нас багато тих, хто ухиляється, будемо з ними працювати", – сказали в одному з районних військкоматів столиці.

Юристи ж попереджають: якщо до вас на вулиці підійшли поліцейські і представники військкомату, то вимагайте складання протоколу на місці, не сідайте з ними в машину нібито для того, щоб проїхати до відділку і встановити особу. Вимагайте адвоката, вам зобов'язані надати його безкоштовного.

Якщо вас все-таки насильно привезли до військкомату, зв'язуйтеся з рідними, викликайте поліцію і фіксуйте, що вас незаконно утримують, не дозволяють скористатися послугами адвоката.

"Зараз поліція ще застосовує такий метод. Вони надсилають повістки людям і запрошують їх прийти до відділку нібито для дачі пояснень по якійсь справі. Але на порядку навіть не вказано в якості кого у справі проходить молода людина – свідок, потерпілий, підозрюваний. Тобто, просто їх заманюють, щоб передати в військкомат. Не ведіться на це", – розповів в коментарі OBOZREVATEL адвокат Олександр Щербина.

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