В Україні стартували навчання Rapid Trident: з'явилося видовищне відео міського бою

На Львівщині 17 вересня стартували масштабні міжнародні навчання Rapid Trident-2020, участь у яких візьмуть 4000 військових з України та дев'яти держав НАТО.

Як пише "АрміяInform", воїни вже встигли відпрацювати перше навчальне завдання, яким стало ведення бойових дій в урбанізованій місцевості (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У межах навчання, поки штаби відпрацьовують поставлені перед ними завдання, особовий склад одного з батальйонів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, який бере участь у міжнародному навчанні, відпрацював локалізацію та знищення групи умовного противника, що засіла у міській забудові", – розповів співкерівник навчань з української сторони полковник ЗСУ Дмитро Красильников.

Зазначимо, що навчальна ділянка "Бій у місті", де відпрацьовували свою майстерність воїни, – це справжнє місто у мініатюрі. Тут є одно-, дво- та триповерхові житлові споруди, є будівлі адміністративного призначення, виробничі цехи, церква та ціла мережа підземних комунікацій.

Така різноманітність необхідна для того, щоби військовослужбовці навчились діяти у різних типах споруд, звикли правильно пересуватись, прикривати один одного та завчасно виявляти ворожі засідки.

Легкого штурму не вийшло, адже протидіяли бійцям мотопіхоти спеціально підготовлені бійці підрозділу позначення практичних дій противника, так званого OPFOR. Їхня специфіка – робити силові сценарії, що відпрацьовуються максимально непередбачуваними для підрозділів, які навчаються.

Завдання піхотинці виконували в кілька етапів: групи піхотинців на БРДМ із декількох сторін блокували район, де перебували умовні терористи. Спішившись, вони почали зачистку будинків і фактично одразу вступили у вогневий контакт із противником. З’явилися поранені, яких евакуював броньований медичний транспорт на базі гусеничного тягача МТЛБ.

Виявивши декілька вогнищ супротиву, піхотинці викликали підкріплення та почали планомірну зачистку будівель. Вогнем зі штатного стрілецького озброєння, а також кулеметів, встановлених на бронетехніці, ворогів було знищено.

За словами командира мотопіхотного батальйону майора Євгена Зварикіна, міжнародні навчання – додатковий спосіб здобути нові знання й навички. Хоча його підлеглим не бракує ані мотивації, ані реального бойового досвіду. Адже більшість бійців батальйону – учасники російсько-української війни.

Нагадаємо, крім України та США, в Rapid Trident-2020 також беруть участь представники Великобританії, Литви, Німеччини, Данії, Канади, Польщі, Румунії, командування НАТО, особовий склад LITPOLUKRBRIG – Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Навчання передбачають проведення командно-штабної та польової фаз, відпрацьовування тактичних елементів і протистояння гібридним формам збройної агресії.

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