В Україні стабілізувалася ситуація з COVID-19, – Степанов

Максим Степанов заявив про стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні. Уніан

В Україні другий день спостерігається стабілізіція ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

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Про це 7 липня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він подякував українцям за те, що вони дотримуються рекомендацій МОЗ і карантинних обмежень.

"Другий день ми спостерігаємо таку стабілізацію ситуації. По-перше, хочу звернутися до всіх українців, які дотримуються рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, тих правил, які встановлені у нас в країні: користуєтеся масками, дотримуєтеся соціальної дистанції, користуєтеся антисептиками. Я звертаюся до вас зі словами великої вдячності. Спасибі, що ви таким чином знижуєте ризик інфікування, дбаєте про своє здоров'я", – сказав Степанов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Степанов розповів про готовність України до другої хвилі COVID-19.