В Україні спростили виклик медиків додому для тестування на COVID-19

З четверга, 26 листопада, в Україні через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я можна буде викликати додому мобільну бригаду для ПЛР-тестування на коронавірус (COVID -19).

Про це під час брифінгу в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що поки така послуга перебуває в тестовому режимі, а потім перейде на постійну основу.

"Для цього ми з'єднали всі заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб на місцях, щоб ми могли швидко викликати мобільну бригаду", – пояснив Степанов.

Чиновник зазначив, що тільки за минулий тиждень контакт-центр обробив 43 318 дзвінків, де українці отримали інформацію щодо COVID -19.

За словами глави МОЗ, до кінця листопада в Україні також мають намір почати консультації сімейних лікарів на лінії контакт-центру.

Додамо, що телефон контактного центру МОЗ: 0-800-60-20-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов уточнив передумови для повного локдауну в Україні.