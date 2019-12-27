Кабінет міністрів спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну в російсько-українській війні на Донбасі.
Про це повідомили в пресслужбі прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в Telegram.
У публікації сказано, що раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на проживання в Україні.
В Україні спростили отримання громадянства добровольцям
joinfo.ua
Зазначається, що зараз Кабмін затвердив відповідний механізм.
"Важливо, що рішення уряду спрощує подачу документів на отримання громадянства, проте рішення ухвалюється відповідно до норм законодавства", – підкреслив прем'єр.
Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт 2045-1, який передбачає надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань.
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