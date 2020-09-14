В Україні спрогнозували зростання хворих на COVID-19

Вчені Національної академії наук України опублікували черговий прогноз розвитку епідемії коронавірусу Україні.

Згідно з ним, статистика по країні продовжує демонструвати зростання приблизно постійними темпами, йдеться на сайті академії.

Прогнозується, що середнє значення кількості нових інфікованих COVID-19 на 18 вересня складе три тисячі випадків і 50 летальних випадків в день.

"Спостерігається зростання частки хворих (серед усіх інфікованих), про хвороби яких стає відомо відразу з фактом смерті, а також зростання частки літніх хворих, яка асоційована з показником летальності. Зростання частки таких хворих також може бути ознакою погіршення охоплення випадків інфекції тестуванням в деяких регіонах", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кількість людей, які одужують, почала збільшуватися і становить близько 900 нових одужавших в день.

"Хоча темпи одужання все ще набагато менше кількості нових інфекцій. Ймовірно, зростає частка людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР тестування", – повідомили в НАН України.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 14 вересня вступило в дію нове епідеміологічне зонування. Епідеміологічні рівні встановлені на 14 днів. В "помаранчеву" зону потрапила столиця України Київ.