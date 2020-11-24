В Україні спрогнозували ще майже 90 тисяч заражених COVID-19 до кінця листопада

В Україні до кінця листопада кількість випадків зараження коронавірусом може досягти позначки в 736 тисяч. А це майже на 90 тисяч більше, аніж зафіксовано на сьогодні.

Такий прогноз на період із 23 до 30 листопада оприлюднив Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук. Його підготувала робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних із пандемією COVID-19 у нашій країні.

Насамперед науковці зазначили, що темпи поширення коронавірусної інфекції за останній тиждень в Україні незначно знизилися, і це призвело до дещо менших значень як нових заражень, так і нових летальних випадків порівняно з очікуваними.

Однак, за їхніми словами, уже протягом 23-30 листопада середня кількість нових інфікувань становитиме 14 636-14 684 за добу, а в період 1-7 грудня – у межах 16 968-17 644.

Оприлюднені дані свідчать, нібито до кінця місяця коронавірус забере життя ще 1426 українців, а показник смертності перевищить позначку в 12,5 тисячі.

"Дані про надлишкову смертність демонструють, що щоденна статистика летальних випадків від COVID-19 охоплює лише 25-30% від усієї смертності, пов’язаної з цією хворобою. Попри мінливість загальних показників, ця частка демонструє стійке значення в регіонах України", – пояснюють учені.

Водночас очікується, що кількість пацієнтів, які зможуть побороти хворобу, наблизиться до 343,5 тисячі.

У НАН підкреслюють, що частка інфікованих українців, які потребують госпіталізації, нині становить приблизно 11,8% для країни загалом і продовжує незначне спадання, хоча є досить неоднорідною для всіх областей.

"Відсоток виявлення нових інфікованих за допомогою ПЛР-тестів продовжує довготривалу тенденцію до зростання. Середнє значення за останній тиждень збільшилося до 33% порівняно з 23% десять днів тому. Цей показник дуже різний для регіонів України – до загальної кількості тестів належать як повторні тестування, так і під час одужання", – підсумовують учені.

Зазначимо, що на ранок 24 листопада загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні досягла 647 976. Від COVID-19 померли 11 263 особи, а 299 358 змогли подолати хворобу.

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