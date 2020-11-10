В Україні спрогнозували похолодання до мінус 7 і штормове попередження. Карта

Погода в Україні в середу, 11 листопада, буде прохолодною з туманами і невеликими морозами, але до кінця тижня вони посиляться.

За даними Українського гідрометцентру, температура повітря в найближчі кілька ночей знизиться до 7 морозу (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Так, 11 листопада на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Штормове попередження в Україні на 11 листопада. Укргідрометцентр

Температура повітря в середу по країні вночі коливатиметься від 3 тепла до 1 морозу; вдень +2 +8, на Закарпатті та в Одеській області вночі 1-6 тепла, а вдень від 5 до 10 градусів.

У Києві вночі від 1 до 3 тепла, вдень +5 +7.

Прогноз погоди на 11 листопада. Укргідрометцентр

Також з'явився прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Так, 12 та 13 листопада вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу; вдень +1 +6, на заході та півдні від 4 до 9 тепла.

Прогноз погоди на 12 листопада. Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 13 листопада. Укргідрометцентр

14 і 15 листопада утримається суха погода, лише вдень 14 числа в північно-східних областях місцями невеликі дощі. Температура вночі від 2 тепла до 4 морозу (на сході і північному сході до 7 морозу); вдень +0 +6, на Прикарпатті від 3 до 8 тепла, на Закарпатті 5-10 градусів.

Прогноз погоди на 14 листопада. Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 15 листопада. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, до кінця тижня похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди утримається, буде без опадів, з періодичними туманами.