В Україні спрогнозували похолодання до мінус 7 і штормове попередження. Карта

Погода в Україні в середу, 11 листопада, буде прохолодною з туманами і невеликими морозами, але до кінця тижня вони посиляться.

За даними Українського гідрометцентру, температура повітря в найближчі кілька ночей знизиться до 7 морозу (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Так, 11 листопада на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Температура повітря в середу по країні вночі коливатиметься від 3 тепла до 1 морозу; вдень +2 +8, на Закарпатті та в Одеській області вночі 1-6 тепла, а вдень від 5 до 10 градусів.

У Києві вночі від 1 до 3 тепла, вдень +5 +7.

Так, 12 та 13 листопада вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу; вдень +1 +6, на заході та півдні від 4 до 9 тепла.

14 і 15 листопада утримається суха погода, лише вдень 14 числа в північно-східних областях місцями невеликі дощі. Температура вночі від 2 тепла до 4 морозу (на сході і північному сході до 7 морозу); вдень +0 +6, на Прикарпатті від 3 до 8 тепла, на Закарпатті 5-10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, до кінця тижня похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди утримається, буде без опадів, з періодичними туманами.