Україну чекають нічні морози і туман: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні до кінця тижня – до 15 листопада.

Вона буде сухою та прохолодною, написала синоптикиня на своїй сторінці у Facebook. Ймовірність опадів не дуже велика.

"У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень (11 листопада, – ред.) буде не вище +3...+9 градусів. Тепліше на кілька градусів хіба що в Криму та на Закарпатті, +8...+12 градусів", – уточнила вона.

Подекуди ймовірні тумани – "це якраз їхній сезон", наголосила синоптикиня.

У Києві у середу, 12 листопада, очікується близько +5°С, без опадів.

"Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами", – написала фахівчиня.

Прогноз погоди до кінця тижня Facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди до кінця тижня Facebook Наталка Діденко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Діденко попередила українців про поступове зниження температури повітря та наближення морозів.