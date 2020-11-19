В Україні спрогнозували до 33 тисяч смертей від COVID-19 при збереженні карантину вихідного дня

В Україні до кінця року від коронавірусу (COVID-19) може померти від 17 тисяч до 33 тисяч осіб за умови збереження карантину вихідного дня.

Як повідомляється на сайті Київської школи економіки (KSE), такі результати експертного моделювання. Зокрема було розглянуто три сценарії дії карантину вихідного дня.

"Зелений сценарій – найоптимістичніший та на нашу думку малоімовірний у теперішніх умовах. Він прогнозує 17 тисяч смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України", – розповів старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень KSE Юрій Ганиченко.

Жовтий сценарій, 26 тисяч смертей від COVID-19, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює. Чорний сценарій, 33 тисяч смертей, відіграється якщо існуючий карантин не спрацює.

"Критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року", – спрогнозував він.

У KSE рекомендують розширити обмеження карантину вихідного дня також і на будні, тому що лише це дасть змогу взяти під контроль поширення коронавірусу.

Також дослідники вважають, що зараз в Україні тестують на COVID-19 в п'ять разів менше від необхідного. Водночас неконтрольований спалах коронавірусу відбувається в Києві, Запорізькій, Сумській, Київській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень (ІПРЕЕД) Національної академії наук України зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу на період 16-29 листопада.