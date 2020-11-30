В Україні спрогнозували 20 тисяч хворих на COVID-19 щодня в грудні

В Україні найближчого тижня захворюваність на коронавірус сягне 20 тисяч нових випадків щодоби. Водночас кількість смертей від цієї недуги зменшиться.

Так поширення інфекції напередодні можливого локдауну в країні змоделювали науковці Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб. Прогноз опубліковано на сайті відомства.

Згідно з розрахунками, на тлі можливих двох десятків тисяч хворих на COVID-19 за добу в першій половині грудня відсоток летальності від інфекції становитиме до 1,75.

"Це майже вдвічі нижче за рівень цього показника у весняно-літній період. Адже розрахований коефіцієнт адаптації до хвороби в Україні (відношення кількості людей, які померли за добу, до суми кількості померлих осіб і тих, які одужали за цю добу) повільно покращується", – запевняють науковці.

Вони встановили сильний кореляційний зв’язок між кількістю виявлених інфікувань новим вірусом і зареєстрованих захворювань на грип та ГРВІ (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,88). За їхніми словами, це свідчить про недодіагностику в Україні заражень коронавірусом із легкими та середньої важкості формами.

"Кореляційний зв’язок із коефіцієнтом 0,99 є також між кількістю випадків із клінічним діагнозом "пневмонія" та кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 упродовж однакового періоду спостереження. Це є ознакою того, що більшість випадків пневмонії пов’язані безпосередньо з COVID-19", – підсумували українські вчені.

Додамо, що під час своїх розрахунків вони виконали прогнозне моделювання з використанням технічного аналізу даних, методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам’яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN).

Зазначимо, що станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні офіційно підтверджено 732 625 випадків коронавірусної інфекції. З них 9946 було виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 12 327 осіб, а 345 149 пацієнтів повністю побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: