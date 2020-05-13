Приватна фірма "Укргентех", яка нібито виробляла вітчизняні ПЛР-тести на визначення коронавірусу, могла отримати їх як "гуманітарний вантаж" із Китаю.

Відповідні документи були оприлюднені у Telegram-каналі "Джокер". Це, зокрема, шість коробок реагентів для тестів вагою 320 кг. Як стверджують у мережі, компанія не просто закупила їх як комерційна структура, а отримала як гуманітарний вантаж "через дипломатичні канали". Відомо, що він був призначений для українських лікарень, але насправді міг потрапити до приватних рук.

Як зазначають розслідувачі програми "Стоп корупції", цю благодійну допомогу з-за кордону лікарні зараз вимушені купувати за власні гроші.

Водночас на офіційному сайті компанії зазначено, що "Укргентех" спеціалізується на забезпеченні клінічних та дослідницьких лабораторій першокласними реагентами.

На аналітичній платформі YouControl зазначено, що статутний капітал фірми – 1000 гривень, розташована вона в житловому секторі за адресою одного з гуртожитків у Києві, а основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Водночас компанія також надає в оренду машини й займається "організацією відпочинку та розваг".

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Нагадаємо, раніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував ці тести. Під час перевірки виявилося, що їхня чутливість і специфічність не відповідають значенням, заявленим виробником.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради 13 травня заявив, що інформація нібито може бути фейком і уряд оприлюднить дані в медійному полі після перевірки.

OBOZREVATEL уже зв'язався з компанією "Укргентех". Подробиці – незабаром у нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: