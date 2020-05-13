В Україні спалахнув скандал через "вітчизняні" тести на коронавірус: могли "позичити" з китайської гуманітарки
Приватна фірма "Укргентех", яка нібито виробляла вітчизняні ПЛР-тести на визначення коронавірусу, могла отримати їх як "гуманітарний вантаж" із Китаю.
Відповідні документи були оприлюднені у Telegram-каналі "Джокер". Це, зокрема, шість коробок реагентів для тестів вагою 320 кг. Як стверджують у мережі, компанія не просто закупила їх як комерційна структура, а отримала як гуманітарний вантаж "через дипломатичні канали". Відомо, що він був призначений для українських лікарень, але насправді міг потрапити до приватних рук.
Як зазначають розслідувачі програми "Стоп корупції", цю благодійну допомогу з-за кордону лікарні зараз вимушені купувати за власні гроші.
Водночас на офіційному сайті компанії зазначено, що "Укргентех" спеціалізується на забезпеченні клінічних та дослідницьких лабораторій першокласними реагентами.
На аналітичній платформі YouControl зазначено, що статутний капітал фірми – 1000 гривень, розташована вона в житловому секторі за адресою одного з гуртожитків у Києві, а основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Водночас компанія також надає в оренду машини й займається "організацією відпочинку та розваг".
Нагадаємо, раніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував ці тести. Під час перевірки виявилося, що їхня чутливість і специфічність не відповідають значенням, заявленим виробником.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради 13 травня заявив, що інформація нібито може бути фейком і уряд оприлюднить дані в медійному полі після перевірки.
OBOZREVATEL уже зв'язався з компанією "Укргентех". Подробиці – незабаром у нашому матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.