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В Україні спалахнула сильна лісова пожежа

4.3тЧитати новину російською

У понеділок, 28 травня, в Херсонській області спалахнула потужна пожежа в лісі.

Займання сталося близько 13:30 поблизу села Раденськ Алешківского району, його площа складає близько 50 га, інформує обласне управління ДСНС.

При цьому на 10 га пожежа перейшла у верхову. Її гасіння ускладнюється через сильні пориви вітру.

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До ліквідації пожежі залучено 116 людей та 36 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П ДСНС і вертоліт Мі-8, наданий Міністерством оборони України.

Станом на 16:30 авіація здійснила три скидання води, а саме - дев'ять тонн.

Відзначається, що загрози населеним пунктам немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні загрожують лісові пожежі. Були названі найнебезпечніші регіони.

Місце
УкраїнаХерсон
Об'єкт
пожежа
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