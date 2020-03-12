В Україні спалахнула ще одна небезпечна інфекція: в лікарню потрапили 8 дітей

У Закарпатській області госпіталізовані 8 дітей з менінгококовою інфекцією.

Про це повідомив "Про Заходу" завідувач дитячим відділенням обласної клінічної інфекційної лікарні Маріан Мальчицький. За його словами, стан дітей стабільний, вони отримують все необхідне лікування.

"Перше поступлення було в перших числах березня. Після обстеження контактних осіб, перед вихідними і на вихідних, надійшли ще діти. "Кістяк" хворих – це школярі Коритнянської ЗОШ, але є й інші діти, члени їх сімей, яких виявили вже після обстеження", – зазначив Мальчицький.

Госпіталізовано дітей і членів їх сімей. Ілюстрація pixabay.com

Він додав, що серед госпіталізованих є одна дитина до року.

"У діток різні стадії захворювання, в залежності від їх надходження, тому сподіваємося, що деякі з них зможуть бути виписані з лікарні ще до кінця тижня", – підкреслив завідувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

У Києві та в усій країні в цілому ввели карантин через поширення коронавирусу COVID-2019 в світі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!