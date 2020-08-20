В Україні спаде спека: синоптикиня дала точний прогноз на 21 серпня

В Україну прийде послаблення спеки. pixabay.com
П'ятниця, 21 серпня, принесе в частину регіонів України послаблення спеки.
Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, в північних областях очікується +25…+28 градусів.
"У дощах, які мають шанси йти завтра, знизиться до +24…+26 градусів. А якщо придавить сильніше сонце, до ще й подекуди до +29 градусів", – пише вона.
На заході України 21 серпня також є ймовірність грозових дощів, проте Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківська та Чернівецька області опиняться більше під впливом сухого антициклону.
Температура повітря в західній частині країни +24…+28 градусів.
У центральних областях 21 серпня без істотних опадів, хіба ввечері є ймовірність коротких місцевих дощів, температура складе +26…+30 градусів.
На сході в п'ятницю у другій половині дня місцями грозові локальні дощі, спекотно, +27…+32 градуси.
На півдні суттєвих опадів не очікується, +28…+32 градуси.
У Києві 21 серпня очікується короткочасний дощ, гроза. Спека в столиці послабне до +28 градусів. У суботу стане свіжіше – до +24…+25 градусів.
На День прапора і День Незалежності України в Києві знову підвищиться температура повітря.
Facebook Наталки Діденко
Скрин Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на довгих вихідних 22-24 серпня.
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