В Україні смертність від COVID-19 стала найвищою з березня

В Україні зареєстрували найвищу кількість смертей від коронавірусу за добу, починаючи з березня.

Про це свідчить інформація, яку оприлюднив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Згідно з нею, за 10 грудня від коронавірусної інфекції померло 285 пацієнтів.

виявлено нових випадків хвороби – 13 514 (зокрема, 638 дітей та 690 медпрацівників);

госпіталізовано – 2 846 осіб;

одужало – 15 327;

здійснено тестувань – 60 847 (з них 39 519 методом ПЛР, 21 328 – ІФА).

захворіло – 872 228 осіб;

одужало – 480 348;

летальних випадків – 14 755;

проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

Київ – 1 880 нових випадків за добу;

Запорізька область – 895;

Одеська – 874;

Київська – 787;

Дніпропетровська – 759.

Київ – 88 317 випадків;

Вінницька область – 19 481;

Волинська область – 27 537;

Дніпропетровська область – 47 650;

Донецька область – 28 391;

Житомирська область – 33 405;

Закарпатська область – 25 693;

Запорізька область – 40 653;

Івано-Франківська область – 40 282;

Київська область – 46 998;

Кіровоградська область – 6 921;

Луганська область – 7 615;

Львівська область – 52 578;

Миколаївська область – 22 980;

Одеська область – 55 714;

Полтавська область – 28 435;

Рівненська область – 35 452;

Сумська область – 34 996;

Тернопільська область – 30 738;

Харківська область – 61 424;

Херсонська область – 13 401;

Хмельницька область – 33 958;

Черкаська область – 30 133;

Чернівецька область – 36 286;

Чернігівська область – 23 190.

Дані вказані без урахування ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму та міста Севастополя.

Згідно зі статистикою, яку оприлюднила Рада нацбезпеки та оборони, темпи щоденного приросту хворих станом на 11 грудня продовжують зростати. Проте починаючи з 3 грудня кількість тих, хто подолав хворобу, стабільно перевищує кількість хворих.

Раніше OBOZREVATEL оприлюднив пояснення міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, чому початком локдауну в Україні вибрали 8 січня. Саме така дата була запропонована аналітиками РНБО та Міністерства охорони здоров'я, сказав він.

Посадовець уточнив, що були спрогнозовані пікові показники на ці дати щодо кількості нових хворих на коронавірус. Він також додав, що роботу транспорту не забороняли, щоб люди могли дістатися до роботи, інакше це боляче вдарить по економіці.