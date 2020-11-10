Карантин у вихідні не вихід: медики вимагають локдауну, а план влади лякає бізнес більше за COVID-19

З наступної суботи, 14 листопада, на кілька найближчих тижнів в Україні введуть карантин вихідного дня. З 00:00 суботи і до 00:00 понеділка буде закрито всі розважальні заклади, театри, кінотеатри, спортзали, а ресторани працюватимуть тільки із замовленнями з собою. Це так званий лайтовий варіант карантину. На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, він зможе допомогти розірвати ланцюг передання інфекції та зменшить кількість хворих на коронавірус.

Але медики й провідні інфекціоністи б'ють на сполох і просять ввести повний місячний локдаун, який нині діє в країнах Західної Європи.

Який же карантин потрібен Україні і що про це думає бізнес – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

МОЗ хоче закрити все на місяць

Неофіційно в МОЗ OBOZREVATEL зізналися, що виступають за посилення карантину щонайменше на три тижні, щоб запобігти колапсу медичної системи, не дійти до сортування хворих і не вибирати, кому жити далі. Але ідея МОЗ і більшості медиків поки не знаходить розуміння в бізнесу й суспільства, а влада боїться йти на вкрай непопулярне рішення про введення повного локдауну. Усі визнають: суспільство втомилося, і незрозуміло, як змусити всіх сидіти вдома, навіть незважаючи на щоденне збільшення кількості хворих.

Проте з епідеміологічного погляду введення локдауну – крок, який міг би врятувати від поширення інфекції, заявив OBOZREVATEL лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта. Водночас він погодився, що поки це нездійсненна місія, хіба що шляхом жорстких дій із боку поліції або якихось інших силових структур.

Лікарні України завантажені хворими на ковід Корреспондент.нет

"Але це не українське ноу-хау, так у всьому світі. Обмеження вводяться жорсткими адміністративними заходами, які виконують органи поліції або внутрішнього правопорядку", – сказав він.

Колега Курпіти, провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська запевнила OBOZREVATEL, що медики й медична система перебувають на війні через епідемію, а в лікарів настає справжнісінький психологічний колапс.

"Той умирає, того відкачують, усі ці ліжка... Уночі сняться тільки хворі та їхні знімки. Розумію, що здоровим людям може не подобається карантин, але я була проти того, щоб діти йшли в школу з 1 вересня. Через два тижні Київ опинився в "помаранчевій" зоні, усі бігають і шукають ліжко з киснем. Що краще – вдома пересидіти чи шукати ліжко з киснем? У таких хворобах ми не придумали нічого кращого, ніж роз'єднання і мінімізація ризиків", – запевнила вона.

Україна опинилася на межі необхідності введення жорстких карантинних обмежень, підтвердив OBOZREVATEL ще один лікар, один із провідних анестезіологів України Сергій Дубров: "Пора думати про посилення. Так, важко психологічно, ми розуміємо, що народ виснажений карантином. Особливо в нас. Якщо динаміка захворюваності буде така ж, як зараз – буде гірше. Так, можна розмістити ліжка в Палаці спорту, але хто там працюватиме й на чому?

"Бізнесу дешевше буде закритися"

Карантин вихідного дня насамперед ударить по ресторанах, кафе і барах. Після жорстких обмежень, які були на початку пандемії в Україні, левова частка з них вже не відкрилася. Тепер же вони втратять більшу частину свого доходу – виручку за вихідні.

"Багатьом буде дешевше закритися. Постійні витрати на утримання об'єкта, на зарплати, на оренду збережуться, буде дешевше зовсім закритися, ніж працювати в таких умовах", – розповідає глава одного з найбільших регіональних союзів підприємців Олена Єременко.

Підприємці під її керівництвом 11 листопада підуть мітингувати під Запорізьку облдержадміністрацію з вимогою не допустити карантину вихідного дня. У Запоріжжі вже зараз кафе й ресторани можуть працювати тільки до 20:00, якщо до того ж заборонити роботу на вихідних, бізнес може просто не витримати.

"Найголовнішим джерелом і носієм вірусу чомусь став малий бізнес. Нині в кафе й ресторанах немає заповнення вже і 50%! Заповнюваність 20-30%. Але в нас сотні людей у годину пік на зупинках, у нас забиті маршрутки. І в кращому разі 30% ходять у масках, це ніхто не контролює. Але несе відповідальність саме бізнес", – обурився Єременко.

В Українській раді торговельних центрів і зовсім заявили, що наслідки від карантину вихідного дня можуть бути страшнішими, ніж сам вірус. Обіг у торговельних центрах уже впав на 70%.

В Україні введуть карантин вихідного дня

"Люди повинні мати постійний доступ до продуктів, яких вони потребують і які хочуть придбати. Тим більше ми наближаємося до традиційно жвавого різдвяного сезону. Крім того, малий і середній бізнес, з якого на 95% складається український ритейл, може не витримати другого локдауну, і наслідки нових обмежень можуть бути страшнішими, ніж наслідки поширення інфекції", – заявив голова УРТЦ Максим Гаврюшин.

Питання до формату карантину є і в уряді

Проти карантину вихідного дня виступають не тільки ресторатори, але й Міністерство культури й інформаційної політики. За словами глави відомства Олександра Ткаченка, розважальна сфера генерує від 2 до 4% ВВП і є зразком для багатьох галузей із виконання санітарно-епідеміологічних вимог МОЗ.

"Ми не підтримуємо цю ініціативу. Сотні тисяч працездатного населення України опиняться в зоні ризику залишитися без роботи. Тобто йдеться про життя й існування людей", – написав Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом навіть за офіційною статистикою кількість хворих на коронавірус в Україні наближається до цифри в пів мільйона. Щодня цифри дедалі більші, а місць у лікарнях дедалі менше. Навіть якщо в кожній із них відкрити нові відділення під "ковід" і розмістити ліжка у виставкових центрах і палацах – питання, хто лікуватиме всіх цих пацієнтів і чим? Де взяти головні ліки для ковідних – кисень? Європа, на яку всі так рівняються в Україні, вибрала варіант збереження життів і закрилася на місяць. Чому ми не йдемо тим же шляхом?