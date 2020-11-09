В Україні скасували всі планові операції та госпіталізації через COVID-19

Вікторія Довгань Суспільство 15:04, 9.11.2020 Оновлено: 15:08, 9.11.2020

З понеділка, 9 листопада, всі лікарні в Україні припиняють приймати хворих на планові операції та госпіталізації через пандемію.

Про це на брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, всі медустанови переходять винятково на лікування людей з коронавірусом, а також невідкладних пацієнтів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З понеділка всі планові госпіталізації заборонені. Наші лікарні приймають тільки ургентних хворих і винятково хворих на коронавірус. Ситуація вкрай напружена, і не тільки в Україні", – підкреслив Ляшко.

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