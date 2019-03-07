В Україні скасували шкільні атестати: що буде далі

В Україні скасували видачу українським школярам атестатів про освіту.

Тепер учні отримуватимуть відповідне свідоцтво про закінчення школи, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Зазначається, що після 4 класу школярі будуть одержувати свідоцтво про отримання початкової освіти, після 9 – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, а після 11 (12) – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Також такі документи для осіб із вадами зору випускатимуть із використанням шрифту Брайля.

"Ще з радянських часів ми маємо атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але у всіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи повинні бути доступними. У нас щороку зростає кількість дітей із особливими освітніми потребами в школах. Отримуючи свій документ про освіту, вони мають право розуміти, що там написано. Відтепер така можливість з'явиться", – розповіла міністр освіти Лілія Гриневич.

Школа в Україні

Зазначається, що нове свідоцтво поки не мають наміру видавати школярам, проте їх внесуть в єдину державну базу. Чиновники додали, що це полегшить відновлення документів, а також перехід дітей зі школи в школу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з нововведенням Міністерства освіти випускники шкіл тепер повинні самостійно розраховувати середній бал атестата.

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