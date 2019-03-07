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В Україні скасували шкільні атестати: що буде далі

11.5тЧитати матеріал російською

В Україні скасували видачу українським школярам атестатів про освіту.

Тепер учні отримуватимуть відповідне свідоцтво про закінчення школи, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Зазначається, що після 4 класу школярі будуть одержувати свідоцтво про отримання початкової освіти, після 9 – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, а після 11 (12) – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

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Також такі документи для осіб із вадами зору випускатимуть із використанням шрифту Брайля.

"Ще з радянських часів ми маємо атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але у всіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи повинні бути доступними. У нас щороку зростає кількість дітей із особливими освітніми потребами в школах. Отримуючи свій документ про освіту, вони мають право розуміти, що там написано. Відтепер така можливість з'явиться", – розповіла міністр освіти Лілія Гриневич.

Школа в Україні

Школа в Україні

Зазначається, що нове свідоцтво поки не мають наміру видавати школярам, проте їх внесуть в єдину державну базу. Чиновники додали, що це полегшить відновлення документів, а також перехід дітей зі школи в школу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з нововведенням Міністерства освіти випускники шкіл тепер повинні самостійно розраховувати середній бал атестата.

Дивіться відео за темою:

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Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Для наймыта у пана.образование нахуй не надо...где то читал тему.что одной из причин развала союза .было академическое образование.которое давало возможность анализировать ситуацию у нас и за рубежом,вот поэтому на западе и узкопрофильные специалисты .то есть инженер по ремонту чайника Сименс nx215.и он знает только этот чайник .для другой модели нужен другой инженер..так и надо ,раб буржуйский далжен пахать .жрать и мастурбировать.а не философские материи лобызать .
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0
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Дальше отменят саму школу)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Дальше надо будет ответить чей Крым, спеть Щеневмерлу и быдло для польских панов готово к работе на полях.
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