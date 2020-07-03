П'яні водії в Україні в 2020-му побили річний антирекорд: чим обернеться потурання Зеленського

В Україні скасували кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані, яку було введено з 1 липня. По суті, нові правила діяли всього день, тепер на порушників чекає адміністративна відповідальність і штрафи в розмірі до 51 тисячі гривень.

Але, на жаль, сумна статистика скоєних ДТП в країні, зокрема через нетверезе водіння, свідчить про те, що штрафи порушників не лякають. А світова практика показує, що тюремний термін може краще вплинути на горе-водія. Детальніше – читайте на OBOZREVATEL.

Жахлива статистика

Згідно з даними Національної поліції України, за 2019 рік зафіксовано 160 675 ДТП. У середньому це 440 аварій за добу. Загинуло на дорогах країни 3454 особи, травмовано – 32 736.

Через нетверезе водіння за рік було скоєно 1216 із усіх ДТП, у яких загинуло 106 осіб, постраждало – 1616.

Станом на 1 червня в Україні з початку 2020 року вже зафіксовано 57 929 дорожньо-транспортних аварій. Найвищий рівень аварійності в Києві, за п'ять місяців у столиці сталося 14 214 ДТП. На другому місці Одеська область, де з початку року зафіксовано 5166 аварій. На третьому місці з результатом у 4798 аварій виявилася Київська область.

В Україні сумна статистика ДТП petropavlivka.city

На жаль, усього за п'ять місяців нетверезі водії побили річний антирекорд щодо аварій – 1664 випадки проти 1216 за весь 2019 рік. У них загинуло 49 осіб, травмовано – 386.

Кримінальна відповідальність скасовується

Як відомо, з 1 липня в Україні з'явився новий вид правопорушення – кримінальний проступок, до якого переважно зарахували злочини невеликої тяжкості – крадіжки, шахрайство або нанесення легких тілесних ушкоджень. Відповідно до закону № 2617-VIII про спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів до проступку зарахували й водіння авто в нетверезому вигляді.

Документ було ухвалено ще восени 2018 року й підписано п'ятим президентом України Петром Порошенком у квітні 2019 року. Нововведення повинні були почати діяти ще з 1 січня 2020 року, але для більш якісної підготовки правоохоронних органів і судів їх відклали до 1 липня 2020 року.

Передбачалося, що завдяки посиленню покарання за п'яне водіння кількість ДТП вдасться знизити. А страх перед кримінальною відповідальністю змусить людину кілька разів подумати, чи варто сідати нетверезим за кермо.

В Україні повернули адміністративну відповідальність за водіння в нетверезому вигляді "Інформатор-Авто"

Але 17 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3314, яким повертається адміністративна відповідальність за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 2 липня президент підписав документ і зміни набули чинності.

Тепер п'янство за кермом буде каратися штрафом у 17–34 тис. грн і 51 тис. грн у разі повторного порушення.

Правила проіснували для автомобілістів усього день, але чи були випадки затримання водіїв за новою статтею Кримінального кодексу України, ні в Патрульній поліції України, ні в Національній поліції відповісти OBOZREVATEL не змогли.

Як карають в інших країнах

За водіння в нетверезому вигляді у світі карають по-різному, але кримінальна відповідальність наявна в багатьох. Наприклад, у США п'яний водій може сісти у в'язницю на шість місяців і позбутися прав на тривалий термін.

У сусідніх Латвії, Білорусі та Польщі керування авто напідпитку також є кримінальним злочином.

В Італії та Іспанії передбачено величезні штрафи, а за повторні або особливо грубі порушення можуть посадити на термін до 2 років.

В азіатських країнах усе набагато жорсткіше. Наприклад, у Сінгапурі за п'яне водіння порушник може не тільки сісти в тюрму, а й отримати до шести ударів палицею, якщо в аварії будуть потерпілі або постраждалі.

А в Китаї ДТП з летальним результатом може загрожувати винуватцю стратою. До найвищої міри покарання можуть засудити і в Таїланді.