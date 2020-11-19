В Україні скасували довідку про склад сім’ї для отримання низки держпослуг

Міністерство цифрової трансформації України скасувало обов’язкове надання довідки про склад сім’ї для отримання низки державних послуг.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр Мінцифри Михайло Федоров на онлайн-брифінгу за підсумками засідання уряду 18 листопада. За його словами, це спростить отримання державних послуг для українців (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами урядовця, довідку скасовано для отримання 6 послуг:

призначення грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців;

оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни;

оформлення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника чи його звільнення з Держспецзв’язку;

виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднаймання (наймання, оренду) житла;

продовження/скорочення строку перебування (тимчасового перебування) іноземців та осіб без громадянства на території України;

подання військовослужбовцями, які претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для утримання житлове приміщення

На черзі – спрощення порядку для отримання ще 20 держпослуг, наголосив Федоров.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами першого заступника міністра Мінцифри Олексія Вискуба, українці можуть заощадити на хабарях 840 млн завдяки електронним державним послугам. Загалом, громадяни можуть заощадити 1,3 млрд гривень завдяки цифровізації державних послуг. До 495 млн грн на рік вони можуть заощадити, якщо будуть отримувати державні послуги онлайн і не відвідувати державні органи. Це саме ті кошти, що витрачаються на дорогу, а також на всілякі бланки та ксерокопії документів.